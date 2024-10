Hol épülhet a következő atomerőmű Magyarországon?

A klímavédelmi, ellátásbiztonsági és a versenyképességi célok együttes teljesítése miatt az atomerőművek a jövőben még inkább felértékelődnek. Ennek jele, hogy a nagy egységteljesítményű blokkok építése mellett – mint amilyenek az új paksi blokkok is – a kis moduláris reaktorok elterjedése is várható. Az atomerőművek létesítésének azonban szigorú feltételei vannak – mondta el lapunk megkeresésére Hárfás Zsolt mérnök, atomenergetikai szakértő.

A Paks 2 Atomerőmű esetén a telephelyengedély megadását egy több évre visszatekintő nagyon összetett vizsgálati, elemzési és engedélyezési munka előzte meg (Fotó: AFP)

Oroszország mellett számos nyugati ország, illetve atomipari cég perspektivikus lehetőséget lát az ilyen SMR alapú atomerőművek építésében, de az elképzelések még csak látványtervek formájában léteznek, ezzel szemben Oroszország folyamatosan fejleszt, tesztel, és ami a belföldi hálózaton már bizonyított, azt a technológiát exportálják is.

A szakértő ismertette, a nagyon részletes és komplex vizsgálatok és az engedélyezési eljárás során értékelni szükséges többek között a földtudományi, geofizikai, hidrológiai, meteorológiai tényezőket, az emberi természetű veszélyek között olyan külső veszélyek lehetőségét is figyelembe kell venni mint a repülőgép-rázuhanás, vagy akár más balesetek. Az egyik legfontosabb tényezőként vizsgálni kell a végső hőelnyelő biztosításának kérdését is, valamint azt is, hogy létesítést kizáró telephelyjellemzők nem állnak fent. A Paks 2 Atomerőmű esetén a telephelyengedély megadását egy több évre visszatekintő nagyon összetett vizsgálati, elemzési és engedélyezési munka előzte meg.

Hárfás Zsolt most is hangsúlyozta, ellátás- és nemzetbiztonsági okokból a nemzeti célokat az szolgálná a legjobban, ha a jövőben a hazai növekvő fogyasztás kielégítéséhez szükséges villamos energia döntő részét hazai erőművek termelnék meg.

A nemzeti célok elérése érdekben szükség lehet egy újabb telephelyen egy további atomerőmű építésére is, amely akár kis moduláris egységekkel működhet. Ma már a piacon elérhető olyan SMR technológia, amelynek teljesítménye széles skálán szabályozható, így kiválóan alkalmas lehet rendszerszabályozási célokra is. Az SMR alternatívája (és nem konkurenciája) lehet a gázerőműveknek is, amelyeket világszerte teljesítményszabályozási céllal használnak – ilyenek egyébként a hazai tartalék erőműveink is.

Egy új atomerőművi telephelyre hazánk több régiójában is lehetne megfelelő helyszínt találni és azt a lakosság elfogadása esetén engedélyezni. A kilencvenes években országos komplex műszaki, geológiai szűrés alapján megtörtént a potenciálisan számításba jöhető újabb atomerőművi telephelyek kijelölése. A korábbi peremfeltételeket figyelembe véve Paks mellett a Felső-Tisza vidéke is számításba jött. De akár a Duna más szakaszán is lehetséges lenne egy új atomerőmű építése. Természetesen pozitív kormányzati döntés esetén újra el kellene végezni a szükséges és nagyon részletes vizsgálatot, a lehetséges telephelyek adottságait, a környezeti és egyéb feltételeket részletesen elemezni kellene.