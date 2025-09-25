Spongyabobos és egyéb menő márkás bögrékről derült ki, hogy mérgezőek

A termékvisszahívás oka nehézfém kioldódás. Megjegyzik, a nehézfémek természetes módon is jelen lehetnek a talajban és a vízben, de ipari tevékenység során is bekerülhetnek a talajba, valamint az élelmiszerekbe.

Egyes nehézfémek a szervezetben felhalmozódva hosszú távon károsíthatják az idegrendszert, a vesét és más szerveket, valamint növelhetik a rák kockázatát – hangsúlyozták.

Azt kérik, hogy ha valaki a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt, és a termék még a birtokában van, ne használja.