Hatósági ellenőrzés közben nehézfémek kioldódását mutatták ki különböző bögrékből – érkezett a jelzés az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszerén a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósághoz (NKFH). A termékből egy angol forgalmazón keresztül Magyarországra is érkezett.
Spongyabobos és egyéb menő márkás bögrékről derült ki, hogy mérgezőek
Visszahívják őket a forgalomból, ha ilyet vett, ne használja!
A hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (BTDM Kft.), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról.
Az érintett termékek adatai az alábbiak:
• MTV zománcbögre és kulcstartó (MTV714088)
• SpongeBob zománcbögre és kulcstartó (SB714279)
• South Park zománcbögre és kulcstartó (SP714798)
• Tini nindzsa teknőcök zománcbögre és kulcstartó (TT713845)
A termékvisszahívás oka nehézfém kioldódás. Megjegyzik, a nehézfémek természetes módon is jelen lehetnek a talajban és a vízben, de ipari tevékenység során is bekerülhetnek a talajba, valamint az élelmiszerekbe.
Egyes nehézfémek a szervezetben felhalmozódva hosszú távon károsíthatják az idegrendszert, a vesét és más szerveket, valamint növelhetik a rák kockázatát – hangsúlyozták.
Azt kérik, hogy ha valaki a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt, és a termék még a birtokában van, ne használja.
