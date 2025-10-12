  • Magyar Nemzet
Októbertől felgyorsulnak a minimálbér-tárgyalások, jelentős intézkedés segíthet a hitelből vásárlóknak

Felgyorsulnak a minimálbér-tárgyalások, még több környezetkímélő, magas hozzáadott értékű, magas képzettséget igénylő munkahely jöhet létre. Nem csak az Otthon start igénylőit segítheti a társasházi építményi jog, elérhető a fix 3 százalékos hitelprogram a kkv-k számára.

2025. 10. 12. 6:39
A fizetéseket fő szabály szerint a piac határozza meg, a bonyolult eset, hogy mennyi lesz a minimálbér Magyarországon – mondta Orbán Viktor miniszterelnök, aki Nagy Elekkel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnökével adott interjút az Economxnek. A kormányfő hosszan beszélt az idei minimálbér-emelés dilemmáiról, amelyről jelenleg folynak az egyeztetések. Mint elmondta, a minimálbér ugyan egy piaci bér, ám a kormány be tud avatkozni. Ám ahhoz, hogy ezt meg tudják határozni, a három oldalnak: a kormánynak, a munkaadóknak és a szakszervezeteknek is meg kell tudniuk állapodni. Hamarosan viszont  felgyorsulhatnak a minimálbér-tárgyalások. Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek vezetője a Világgazdaságnak azt mondta, november közepéig szeretnének megállapodni. A munkavállalói oldal azon az egységes állásponton van, hogy van egy tavalyi bérmegállapodás, ami kötelezi a feleket.

Azt is hangsúlyozta, hogy garantált bérminimum esetében mindenképpen két számjegyű emelést szeretnének kiharcolni.

Ezért viszonylag rövid időn belül, várhatóan már a jövő hetet követően sor kerülhet a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) összehívására, ahol mind a három szereplő jelen lehet. Ennek kimenetele azonban nagyban függ attól, hogy a kormány ipar- és munkahelyvédelmi akcióterve pontosan milyen kedvezményeket ad a vállalkozói oldal számára.

Otthon start – a társasházi építményi jog is segíthet

A társasházi építményi jog is segítheti jövő évtől a saját célra vásárlókat az újlakás-piacon és az Otthon startot igénylők számára is segítség lehet. A lakáskínálat két-három év múlva bővülhet látványosabban, és ennek több vidéki város is a nyertese lehet. A szeptemberben indult Otthon start program egyébként máris jelentős keresletélénkülést hozott a lakáspiacon, hiszen sokan igyekeznek kihasználni a 6-7 százalékos piaci hitelek helyett elérhető 3 százalékos kedvezményes kamatozású konstrukciót. Az MBH Jelzálogbank legfrissebb elemzése szerint a támogatott hitelnek köszönhetően Budapesten átlagosan fél évvel korábban megtérülhet a vásárlás a bérléshez képest. A fővároson kívül pedig Miskolcon fizetődhet ki a leghamarabb a befektetés.

Magyarország még vonzóbb beruházási helyszín lesz – Szijjártó Péter elmondta, hogy miért

A kormány a jövőbeni sikerek érdekében két változtatást hajt végre a beruházásösztönzési rendszeren, amelyek nyomán Magyarország még vonzóbb beruházási célpont lesz – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a kormányülés szünetében kiemelte, hogy tovább élesedett a verseny Európában azokért a beruházásokért, amelyek munkahelyeket teremtenek, és eldöntik, hogy mely országok is kerülhetnek az új globális technológiai korszak győztesei közé. 

„Először is élünk azzal a lehetőséggel, amely az Európai Bizottság azon döntése nyomán jött létre, hogy a tiszta ipari megoldások és a nulla nettó kibocsátás elérése, vagyis a környezetet kímélő gazdasági növekedés érdekében létrejövő beruházások esetében 350 millió euróig nem kell európai bizottsági jóváhagyás a beruházások támogatásához” – tájékoztatott.

Ez azt jelenti, hogy sokkal gyorsabban tudunk döntést hozni, sokkal versenyképesebbek leszünk, nem kell egy-másfél évet várni egy-egy beruházás támogatása esetében az Európai Bizottság döntésére, ami egy óriási versenyhátrány volt, főleg az Európai Unión kívüli országokkal, vetélytársakkal szemben – folytatta.

Fontos segítség a háromgyermekes anyák kedvezményéhez – minden infó egy helyen a NAV-tól

Október 1-jétől él a háromgyermekes anyák adókedvezménye. Az elmúlt időszak leggyakrabban feltett kérdéseit összegyűjtve a NAV most újabb segítséget nyújt a kedvezmény érvényesítéséhez. Az adóhivatal ma tett közzé a honlapján egy tájékoztatót (gyakran ismételt kérdések), amely egyértelmű, hasznos és gyakorlati információkat ad a kedvezményezetteknek.

Hétfőtől már elérhető a fix 3 százalékos hitelprogram a kkv-k számára

Hétfőtől érhető el a fix 3 százalékos hitelprogram a kis- és közepes vállalkozások (kkv) számára; a kormány és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) a vállalkozások igényeinek megfelelő konstrukciót dolgozott ki a vállalkozások megkérdezésével – mondta Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) szóvivője az M1 aktuális csatornán pénteken.

Hozzátette: a hétfőtől elérhető hitel sok mindenre felhasználható, az érintettek ismerik a termékeket. Hét termék áll rendelkezésre a konstrukcióban az ismert bankfiókokban. A Demján Sándor-programon keresztül 1400 milliárd forintnyi támogatás jut a hazai kkv-knak – jelezte. A szóvivő szerint termelékenységjavító, energetikai korszerűsítő fejlesztések valósultak már meg a programban.

