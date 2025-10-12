Októbertől felgyorsulnak a minimálbér-tárgyalások, jelentős intézkedés segíthet a hitelből vásárlóknak

A fizetéseket fő szabály szerint a piac határozza meg, a bonyolult eset, hogy mennyi lesz a minimálbér Magyarországon – mondta Orbán Viktor miniszterelnök, aki Nagy Elekkel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnökével adott interjút az Economxnek. A kormányfő hosszan beszélt az idei minimálbér-emelés dilemmáiról, amelyről jelenleg folynak az egyeztetések. Mint elmondta, a minimálbér ugyan egy piaci bér, ám a kormány be tud avatkozni. Ám ahhoz, hogy ezt meg tudják határozni, a három oldalnak: a kormánynak, a munkaadóknak és a szakszervezeteknek is meg kell tudniuk állapodni. Hamarosan viszont felgyorsulhatnak a minimálbér-tárgyalások. Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek vezetője a Világgazdaságnak azt mondta, november közepéig szeretnének megállapodni. A munkavállalói oldal azon az egységes állásponton van, hogy van egy tavalyi bérmegállapodás, ami kötelezi a feleket.

Nem csak az Otthon start igénylői számára jelent könnyebbséget majd a társasházi építményi jog, a fix 3 százalékos hitelről pedig már most látszik, hogy egy budapesti kerületben és Miskolcon hamar megtérül. Fotó: Szabad Föld/Kállai Márton

Azt is hangsúlyozta, hogy garantált bérminimum esetében mindenképpen két számjegyű emelést szeretnének kiharcolni.

Ezért viszonylag rövid időn belül, várhatóan már a jövő hetet követően sor kerülhet a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) összehívására, ahol mind a három szereplő jelen lehet. Ennek kimenetele azonban nagyban függ attól, hogy a kormány ipar- és munkahelyvédelmi akcióterve pontosan milyen kedvezményeket ad a vállalkozói oldal számára.

Otthon start – a társasházi építményi jog is segíthet

A társasházi építményi jog is segítheti jövő évtől a saját célra vásárlókat az újlakás-piacon és az Otthon startot igénylők számára is segítség lehet. A lakáskínálat két-három év múlva bővülhet látványosabban, és ennek több vidéki város is a nyertese lehet. A szeptemberben indult Otthon start program egyébként máris jelentős keresletélénkülést hozott a lakáspiacon, hiszen sokan igyekeznek kihasználni a 6-7 százalékos piaci hitelek helyett elérhető 3 százalékos kedvezményes kamatozású konstrukciót. Az MBH Jelzálogbank legfrissebb elemzése szerint a támogatott hitelnek köszönhetően Budapesten átlagosan fél évvel korábban megtérülhet a vásárlás a bérléshez képest. A fővároson kívül pedig Miskolcon fizetődhet ki a leghamarabb a befektetés.