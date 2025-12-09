Bánki Erikvédelemkormánybaloldal

Bánki Erik: Nem hagyjuk, hogy a Tisza Párt kifossza a magyar embereket

Határozott ígéretet tett a kormánypárt: minden eszközzel megakadályozzák a Tisza Párt gazdasági terveinek megvalósulását. A baloldali megszorítócsomagként azonosított program több ezer milliárdos forráskivonással sújtaná a gazdaságot és a lakosságot. A Fidesz álláspontja világos. Nem engedik a drasztikus adóemeléseket. Továbbra is a magyar családok és a vállalkozások védelme az elsődleges cél, amit nem fenyegethet a baloldal újabb kormányzása. Facebookon üzent Bánki Erik.

2025. 12. 09. 13:26
Bánki Erik, a Fidesz országgyűlési képviselője egyértelművé tette: a kormánypárt határozottan elutasítja a Tisza Párt adóemelési elképzeléseit. A Magyar Péter környezetében dolgozó közgazdászok olyan programot dolgoztak ki, amely példátlan terheket róna a társadalomra. A tervezet a személyi jövedelemadó (szja) drasztikus emelésével már az átlagkeresetűeket is nehéz helyzetbe hozná. Ez éves szinten több százezer forintos veszteséget okozna nekik. A csomag emellett egyes termékek áfájának növelését, valamint az egészségügy és a nyugdíjrendszer privatizációját is tartalmazza, írja a Világgazdaság.

Bánki Erik világossá tette: a kormány elutasítja a Tisza-csomagban található több ezer illiárdos elvonásokat, és továbbra is a magyar családokat és vállalkozásokat védi / Fotó: Bruzák Noémi / MTI
Bánki Erik szerint baloldali csomagról van szó

A kormánypárt határozottan elutasítja a Tisza Párt adóemelési terveit

– jelentette ki Bánki Erik, a Fidesz országgyűlési képviselője, aki szerint „ízig-vérig baloldali” megszorítócsomagról van szó.

 Mint mondta, a Magyar Péter környezetében dolgozó baloldali közgazdászok olyan tervezetet tettek le, amely példátlan mértékű adóterheket rakna a társadalomra:

  • 3700 milliárd forintot vonna el a vállalkozásoktól
  • és több mint 1300 milliárdot a magyar emberektől.
    A személyi jövedelemadó drasztikus emelése már az átlagkeresetűeknek is évente több százezer forintos veszteséget okozna, miközben nőne egyes termékek áfája, és privatizálnák az egészségügyet, illetve a nyugdíjrendszert.

Bánki szerint mindezzel szemben a polgári kormány továbbra is a magyar munkavállalókat, a kis- és középvállalkozókat védi, ahogy 2010 óta következetesen tette: adócsökkentésekkel, munkahelyteremtéssel, családtámogatásokkal és vállalkozásbarát szabályozással. A Fidesz szerint a Tisza Párt visszahozná a baloldal jól ismert receptjeit: megszorítás, adóemelés, privatizáció.

A baloldali megszorítócsomag egyszerűen kizsebelné a magyar embereket

A kormány részéről Zsigó Róbert is élesen bírálta az ellenzéki pártot. Szerinte a Tisza Párt „átveri az embereket”, miközben tagadja súlyos megszorításait, amelyek között szerepelne a gyermekek ingyenes egészségügyi ellátásának megszüntetése és a vállalkozások további megadóztatása. Zsigó figyelmeztetett: a csomag legnagyobb vesztesei a nyugdíjasok lennének, mert megadóztatnák az ellátásukat, az állami rendszert felszámolnák, és „külföldi tőzsdei kasszákhoz” kényszerítenék a magyar dolgozókat – mindezt külföldi érdekek és brüsszeli elvárások miatt.

A fideszes politikus azt is hozzátette: „a baloldal mindig szívesen vesz el pénzt az emberektől”, de a kormány nem engedi, hogy a magyar emberek pénzét elvigyék, és nem engedi, hogy Ukrajnába csatornázzák át a magyar adófizetők forintjait.


Az egyik legfontosabb feladatnak tartja az szja durva megemelését a Tiszának készült terv

Évi több százezer forint veszteség érheti már az átlagosan kereső magyar munkavállalókat is, ha valóra válik a Tisza Pártnak készült baloldali megszorítócsomag, és a jelenlegi egykulcsos szja helyett háromkulcsos progresszív adórendszer lép életbe. Feléledhetne az adóeltitkolás, erőre kaphatna a feketefoglalkoztatás, az érintett munkavállalóknak pedig ezek miatt azzal a veszéllyel kellene számolniuk, hogy alacsonyabb nyugdíj járna nekik. A veszélyek ellenére a tiszás szakértők sietnének a progresszív szja bevezetésével: az átalakítást az egyik legfontosabb kérdésnek tartják, és már jövőre, a választás után szinte azonnal, év közben átalakítanák az adórendszert.

