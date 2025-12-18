Soha nem látott méretű tüntetés Brüsszelben: ellepik a traktorok az utcákat – a magyar gazdák is ott lesznek

Az Európai Bizottság megszüntetné a közös agrárpolitika önállóságát és betagozná azt a nagy, egész költségvetésbe, ahol a többi, többek között a kohéziós forrással kellene versenyeznie – mondta Nagy István. Ez azt jelentené, hogy a településeknek dönteniük kell majd arról, hogy a falufejlesztési kérdések vagy éppen egy agrár-élelmiszeripari beruházás kerül előtérbe – hozott egy példát arra, miért is jelentene ez problémát.

A csütörtöki gazdatüntetés már nem az első ilyen megmozdulás Brüsszelben / Fotó: Sylvain Plazy / MTI/ap

A tárcavezető közölte, ez csak az egyik oka mindannak, amiért a gazdák csütörtökön Brüsszelben tüntetnek. A demonstráción a 27 tagállam több mint hetven gazdaszervezetének képviselői vesznek részt azért, hogy kifejezzék egyöntetű akaratukat.

Nagy István szerint Ukrajna elveszítette hagyományos piacait, az Európai Unió szolidaritása pedig oda vezetett, hogy az ukránok már nincsenek rákényszerítve arra, hogy a Közel-Keleten vagy Észak-Afrikában értékesítsenek, mert Európában jól fizető piacot találtak.

Ezzel feláldozzák az európai agráriumot, amit nem lehet hagyni, ezért emeljük fel a hangunkat

– jelentette ki. Nagy István rámutatott, a gazdák érdekei mellett minden európai polgár érdekeit kell megvédeni a csütörtöki tüntetésen. Jelezte, ki kell állni a garantált az élelmiszer-minőség mellett, mert Ukrajnában nincs termőföldtől az asztalig nyomon követés és semmilyen érvényben lévő európai szabályozás nem vonatkozik rájuk. Nem lehet hagyni, hogy ellenőrizetlen minőségű élelmiszereket fogyasszunk, emellett pedig az európai gazdák, köztük a magyar gazdák megélhetése veszélyben forog.

A magyar kormány is teljes mellszélességgel a gazdák oldalán áll

– jelentette ki az agárminiszter. Emlékeztetett arra, hogy mind a 27 tagállam kifejezte az egyetértését tavaly arról, hogy kétpilléres agrárpolitikára, különálló büdzsére és forrásnövelésre is szükség van. A miniszter a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a témában nyilatkozva elmondta, azon is dolgozni kell, hogy ne szülessen meg az úgynevezett Mercosur-megállapodás.

A miniszter azt mondta, az elmúlt hetek háttértárgyalásai arról szóltak, hogy hogyan lehet ezt a veszélyes döntést elhalasztani vagy megakadályozni. „Szomorú, hogy a Tisza Párt képviselői Brüsszelben nem emelik fel a hangjukat” – mondta, hozzátéve, hogy a dél-amerikai államok egy részével tervezett megállapodás egész Európa agráriumát, jövőjét és a saját élelmezésének biztonságát veszélyezteti.