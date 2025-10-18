Az Adnokros hírügynökség szerint Oroszország győzelemre áll, nem félemlítik meg a Tomahawk rakéták. Vlagyimir Putyin orosz elnök a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott kétórás telefonbeszélgetés során kijelentette, hogy Oroszország nyeri az ukrajnai háborút. Az sem fogja megváltoztatni a konfliktus kimenetelét, ha az Egyesült Államok Tomahawk rakétákat szállít Kijevnek, viszont károsítja a Moszkvával fenntartott kapcsolatokat. A lapok kiemelik, hogy a Trump és Putyin közti telefonbeszélgetésre egy nappal az amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök találkozója előtt került sor.
A beszámolók szerint a Kreml első számú vezetője oroszbarát képet festetett Trumpnak a konfliktusról, leszögezte, hogy Moszkva nyeri a háborút.
Putyin azt mondta Trumpnak, hogy az orosz csapatok megtartják a teljes stratégiai kezdeményezést a különleges katonai művelet teljes vonala mentén
– jelentette be Jurij Usakov Putyin tanácsosa. Az olasz sajtó szerint a Tomahawk rakéták kérdése központi témája lesz a Trump–Zelenszkij találkozónak. Az 1500 kilométernél nagyobb hatótávolságú rakéták lehetővé tennék Ukrajna számára, hogy mélyen Oroszország területén belül lévő célpontokat támadhasson.
Ezen fegyverek használata speciális szakértelmet igényel, de az amerikai média szerint mindez nem járna amerikai katonák közvetlen részvételével.