Az Adnokros hírügynökség szerint Oroszország győzelemre áll, nem félemlítik meg a Tomahawk rakéták. Vlagyimir Putyin orosz elnök a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott kétórás telefonbeszélgetés során kijelentette, hogy Oroszország nyeri az ukrajnai háborút. Az sem fogja megváltoztatni a konfliktus kimenetelét, ha az Egyesült Államok Tomahawk rakétákat szállít Kijevnek, viszont károsítja a Moszkvával fenntartott kapcsolatokat. A lapok kiemelik, hogy a Trump és Putyin közti telefonbeszélgetésre egy nappal az amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök találkozója előtt került sor.

Elkezdődtek a készületek a Trump és Putyin budapesti találkozójára

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

A beszámolók szerint a Kreml első számú vezetője oroszbarát képet festetett Trumpnak a konfliktusról, leszögezte, hogy Moszkva nyeri a háborút.

Putyin azt mondta Trumpnak, hogy az orosz csapatok megtartják a teljes stratégiai kezdeményezést a különleges katonai művelet teljes vonala mentén

– jelentette be Jurij Usakov Putyin tanácsosa. Az olasz sajtó szerint a Tomahawk rakéták kérdése központi témája lesz a Trump–Zelenszkij találkozónak. Az 1500 kilométernél nagyobb hatótávolságú rakéták lehetővé tennék Ukrajna számára, hogy mélyen Oroszország területén belül lévő célpontokat támadhasson.