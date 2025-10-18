OroszországBudapesti békecsúcsMoszkvaTomahawk

Elkezdődtek az előkészületek Trump és Putyin budapesti találkozójára

Putyin–Trump telefonbeszélgetéséről cikkezik az olasz sajtó. A Kreml csillapítja a Tomahawkok körüli eszkalációt és egy új Jaltáról álmodik – írja a La Repubblica napilap. Az orosz tisztviselők és politológusok meglátása szerint Putyin zsenialitását támasztja alá, hogy újraindítja a kereskedelmet, és arra kényszeríti a „háborús uszító” európaiakat, hogy a szankciók és a nemzetközi elfogatóparancs ellenére fogadják őt.

Magyar Nemzet
2025. 10. 18. 3:00
Az orosz–amerikai találkozó belátható távolságba került
Az orosz–amerikai találkozó belátható távolságba került Fotó: GAVRIIL GRIGOROV Forrás: POOL
Az Adnokros hírügynökség szerint Oroszország győzelemre áll, nem félemlítik meg a Tomahawk rakéták. Vlagyimir Putyin orosz elnök a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott kétórás telefonbeszélgetés során kijelentette, hogy Oroszország nyeri az ukrajnai háborút. Az sem fogja megváltoztatni a konfliktus kimenetelét, ha az Egyesült Államok Tomahawk rakétákat szállít Kijevnek, viszont károsítja a Moszkvával fenntartott kapcsolatokat. A lapok kiemelik, hogy a Trump és Putyin közti telefonbeszélgetésre egy nappal az amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök találkozója előtt került sor.  

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

A beszámolók szerint a Kreml első számú vezetője oroszbarát képet festetett Trumpnak a konfliktusról, leszögezte, hogy Moszkva nyeri a háborút. 

Putyin azt mondta Trumpnak, hogy az orosz csapatok megtartják a teljes stratégiai kezdeményezést a különleges katonai művelet teljes vonala mentén 

– jelentette be Jurij Usakov Putyin tanácsosa. Az olasz sajtó szerint a Tomahawk rakéták kérdése központi témája lesz a Trump–Zelenszkij találkozónak. Az 1500 kilométernél nagyobb hatótávolságú rakéták lehetővé tennék Ukrajna számára, hogy mélyen Oroszország területén belül lévő célpontokat támadhasson. 

Ezen fegyverek használata speciális szakértelmet igényel, de az amerikai média szerint mindez nem járna amerikai katonák közvetlen részvételével.  

Az elemzések szerint, bár Putyin nem tartotta mérvadónak a Tomahawkok potenciális hatását, a rakéták gyökeresen megváltoztatnák a játékszabályokat, és megváltoztatták Moszkva hozzáállását is a hónapok óta elakadt tárgyalásokon. Az Il Corriere della Sera kiemeli, hogy a kétórás telefon beszélgetés során az orosz és az amerikai elnök között megállapodás született: két héten belül találkoznak Budapesten, hogy végre lezárásra kerüljön a háború. 

Trump lényeges előrelépésről számolt be, Putyin pedig gratulált a közel – keleten elért békekötéshez. 

A telefonbeszélgetés során érintették az USA és az Oroszország közti gazdasági együttműködések megújításának lehetőségét is az orosz–ukrán konfliktus lezárását követően. 

A lap úgy véli a Trump–Zelenszkij tárgyalás nagy valószínűséggel szívélyesebb hangvételű lesz, mint a februári igen kellemetlenül sikerült találkozó. Mindez azonban nem jelnti azt, hogy Zelenszkij zöld lámpát kap a rakéták használatához. Nem kizárt, hogy a rakéták bevetése csupán blöff Trump részéről, hogy tárgyalóasztalhoz kényszerítse Putyint.  

Vlagyimir Putyin és Donald Trump esetleges magyarországi találkozója rendkívül kényes kérdéseket vet fel nemcsak diplomáciai, hanem operatív és katonai szempontból is

– írja a Tg Com 24 hírügynökség. A Kreml bár hivatalosan nem erősítette meg a dátumot és a helyszínt, utalt azonban arra, hogy az előkészületek folyamatban vannak. Moszkva kifejezetten progresszív „fázisokról” beszél, azzal a céllal, hogy az orosz elnök teljes biztonságban utazhasson Európába. Korábban arról is írtunk, hogy Trump–Putyin-találkozó: így készülnek a szolgálatok a budapesti csúcsra.

Putyin biztonságban lesz Magyarországon

A La Repubblica arról is beszámol, hogy Orbán Viktor egyeztetett Putyinnal és biztosította az orosz elnököt arról, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogató parancsa ellenére szabadon beléphet Magyarországra. A forrás arra is utal, hogy Moszkva megerősítette, a találkozóra a következő két héten belül sor kerülhet Budapesten. A Nemzetközi Büntetőbíróság az orosz elnök elfogását követeli Budapesttől. Mérsékli a hangnemet Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke, aki minden Ukrajna tartós békéje felé vezető lépést üdvözölt.  

Borítókép: Az orosz–amerikai találkozó belátható távolságba került (Fotó: AFP)

