Rendkívüli

Orbán Viktor: Trumppal tegnap beszéltem, Putyinnal pedig ma fogok

TrumpVlagyimir PutyinOroszországUkrajnatomahawkZelenszkijrakétaorosz-ukrán háború

Trump és Putyin Budapestre jön, Orbán Viktor békemissziója meghozza a gyümölcsét

Donald Trump amerikai elnök egyelőre nem döntött az Ukrajnának szánt Tomahawk rakéták szállításáról. A bizonytalanság közvetlenül azután alakult ki, hogy Trump több mint két órán át egyeztetett telefonon Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, mindössze néhány órával a Volodimir Zelenszkijjel tervezett washingtoni találkozója előtt. A két elnök megegyezett, Budapesten tárgyalnak. Beérik Orbán Viktor békemissziója. A magyar miniszterelnök kulcsfontosságú a béketeremtésben.

Magyar Nemzet
2025. 10. 17. 7:01
Donald Trump elnök (Fotó: AFP)
Donald Trump elnök (Fotó: AFP)
Donald Trump röviddel azelőtt, hogy az ukrán elnökkel, Volodimir Zelenszkijjel találkozik Washingtonban, kijelentette: az Egyesült Államok egyelőre nem kötelezte el magát a Tomahawk rakéták Ukrajnába szállítása mellett – írja a Kyiv Independent információira hivatkozva az Origo.

Trump habozik a Tomahawk rakéták szállításával Ukrajnának
Trump habozik a Tomahawk rakéták szállításával Ukrajnának. Fotó: AFP

Az Amerikai Egyesült Államoknak is szüksége van Tomahawk rakétákra. Sok van belőlük, de szükségünk van rájuk. Úgy értem, nem meríthetjük ki az országunk készleteit

– mondta az elnök újságírók előtt, hozzátéve: – Nem tudom, mit tehetünk ez ügyben.

A nyugati háborúpárti politikusok a háttérbe szorulnak, s a béke kerül előtérbe. 

Orbán Viktor magyar miniszterelnök tavalyi békemissziója meghozza az eredményét. Budapesten ül le tárgyalni Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök.

 

Mit hozhat a mai Zelenszkij–Trump-találkozó?

Zelenszkij várhatóan nyomást gyakorolna Trumpra, hogy az október 17-ére tervezett találkozón engedélyezze a hosszú hatótávolságú rakéták Ukrajnába szállítását. Az amerikai elnök korábban már utalt arra, hogy Kijev akár 2500 kilométeres hatótávolságú Tomahawk cirkálórakétákat is kaphatna. Az ukrán elnök és Brüsszel továbbra is a háború folytatásában érdekelt.

 

Zelenszkij: Oroszország továbbra is terrorizálja Ukrajnát

Eközben Zelenszkij új bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán, melyben vázolta, hogy szerinte Oroszország semmit sem változtatott háborús taktikáján, továbbra is terrorizálja az életet Ukrajnában.

A fegyverszállítási kérdés azért vált különösen érzékennyé, mert Trump a bejelentése előtt két és fél órás telefonbeszélgetést folytatott Vlagyimir Putyinnal. 

A Kreml külpolitikai tanácsadója, Jurij Usakov a beszélgetés után megerősítette: az orosz elnök közvetlenül felvetette a Tomahawk rakéták Ukrajnába juttatásának kérdését.

Vlagyimir Putyin megismételte álláspontját, miszerint a Tomahawk rakéták nem változtatnának a harctéri helyzeten, viszont jelentősen rontanák országaink közötti kapcsolatokat, nem is beszélve a békés rendezés kilátásairól

– idézte Putyin álláspontját Usakov.

 

Borítókép: Donald Trump elnök (Fotó: AFP)

