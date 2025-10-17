Trump és Putyin Budapestre jön, Orbán Viktor békemissziója meghozza a gyümölcsét

Donald Trump röviddel azelőtt, hogy az ukrán elnökkel, Volodimir Zelenszkijjel találkozik Washingtonban, kijelentette: az Egyesült Államok egyelőre nem kötelezte el magát a Tomahawk rakéták Ukrajnába szállítása mellett – írja a Kyiv Independent információira hivatkozva az Origo.

Trump habozik a Tomahawk rakéták szállításával Ukrajnának. Fotó: AFP

Az Amerikai Egyesült Államoknak is szüksége van Tomahawk rakétákra. Sok van belőlük, de szükségünk van rájuk. Úgy értem, nem meríthetjük ki az országunk készleteit

– mondta az elnök újságírók előtt, hozzátéve: – Nem tudom, mit tehetünk ez ügyben.

A nyugati háborúpárti politikusok a háttérbe szorulnak, s a béke kerül előtérbe.