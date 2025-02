Az öt legjobb Mickey Rourke-film – Az esőcsináló + videó

3. Az esőcsináló (1997)

A filmet Francis Ford Coppola rendezte, John Grisham 1995-ben megjelent regénye alapján. A világhírű rendező írta a forgatókönyvét is a filmvászonra vitt történetnek. A film producerei között pedig megtaláljuk többek közt Michael Douglast is. Az esőcsináló egyike azoknak a John Grisham-adaptációknak, amelyek komoly sikert arattak az 1990-es években (A cég, A pelikán ügyirat, Az ügyfél). Coppola mozija egy klasszikus jogi dráma, amely bemutatja az igazságszolgáltatás árnyoldalát, és azt, hogy egyetlen idealista ügyvéd is képes lehet szembeszállni a hatalommal.

A fim egyik jellegzetes plakátja (Fotó: Mafab.hu)

Az esőcsináló pozitív kritikákat kapott, és sokan dicsérték Matt Damon alakítását. Bár nem lett kasszasiker, az egyik legjobban értékelt John Grisham-adaptációként tartják számon. Ez a mozi egyike a ’90-es évek klasszikus jogi drámáinak, amely az igazságszolgáltatás visszásságaira és az egyéni küzdelem erejére helyezi a hangsúlyt.

A történet

Rudy Baylor (Matt Damon) egy frissen végzett jogász, aki kétségbeesetten próbál munkát találni. Egy kis ügyvédi irodánál helyezkedik el, ahol megbízást kap egy biztosítási csalással kapcsolatos ügyben. Egy halálos beteg fiatalember, Donny Ray és családja perelni akarja a nagy biztosítótársaságot, mert az megtagadta a drága életmentő kezelést. Rudy, a tapasztalatlan ügyvéd, és segítője, a ravasz, de jogi diplomával nem rendelkező Deck Shifflet (Danny DeVito) felveszik a harcot a hatalmas vállalattal szemben. A film jelentős mértéken támaszkodik a színészek alakítására, különösen Matt Damon és Danny DeVito párosának dinamikája emlékezetes. Jon Voight alakítása a nagykutyát játszó ügyvédként szintén kiemelkedő.

A szereplők

Matt Damon – Rudy Baylor: Egy fiatal, idealista ügyvéd, aki egy nagy biztosítási csalás ügyében próbál igazságot szolgáltatni. Tapasztalatlan, de eltökélt, és a film során bizonyítja, hogy képes felvenni a harcot a nagyvállalatokkal szemben.

Rudy Baylor (Matt Demon) a bíróságon (Fotó: Mafab.hu)

Danny DeVito – Deck Shifflet: Rudy társa, egy tapasztalt, de jogi diplomával nem rendelkező ügyvédbojtár. Bár nem praktizálhat hivatalosan, rendkívül jól ismeri a rendszer kiskapuit, és segíti Rudyt a per során.

Jon Voight – Leo F. Drummond: A nagy hatalmú és befolyásos védőügyvéd, aki a biztosítótársaságot képviseli. Tapasztalt és könyörtelen jogász, aki minden eszközt bevet a per megnyerése érdekében.

Mickey Rourke – Bruiser Stone: Egy korrupt ügyvéd, akinél Rudy először dolgozik. Nem túl törvényes módszerekkel dolgozik, és később menekülni kényszerül a hatóságok elől.

Érdekességek

John Grisham többször nyilatkozta, hogy ez az egyik kedvenc filmadaptációja, mivel hű maradt az eredeti történethez. A film kedvéért Matt Damon egy hónapot töltött egy valódi ügyvédi irodában, hogy jobban megértse a jogászi szakmát. A regényben Deck Shifflet idősebb, testesebb figura, de a szerepre végül DeVitót választották, aki sajátos humorával és energiájával egyedi karaktert formált belőle.

Deck Shifflet (Danny DeVito) és Rudy Baylor (Matt Demon) (Fotó: Mafab.hu)

A legendás rendező (A Keresztapa, Apokalipszis most) nemcsak rendezte, hanem egyedül írta a forgatókönyvet is. Coppola saját stílusát adta hozzá a történethez, és sokkal realisztikusabb, emberközelibb módon dolgozta fel a jogi drámát. A bírósági jelenetek közül néhányat szinte teljesen improvizáltan vettek fel, hogy hitelesebb legyen az ügyvédek közötti feszültség és dinamika. Ekkoriban Damon még nem volt világsztár – ugyanebben az évben jelent meg Good Will Hunting is, ami meghozta számára a nagy áttörést.

Összegzés

Aki szereti a Hollywoodban nagy hagyományokkal rendelkező tárgyalótermi filmeket, az nagyon fogja szeretni ezt az alkotást. Nagyszerű a színészi felhozatal, mindenki leteszi a névjegyét ebben a filmben, legyen az nagy szerep, vagy csak egy kicsi. Rourke alakítja Bruiser Stone-t, a gátlástalan ügyvédet. A karakter eredetileg nagyobb szerepet kapott volna, de végül kevesebb jelenete maradt a végső vágásban. Ennek ellenére emlékezetes alakítása volt ez a karakter Rourke-nak.

Az Esőcsináló nemcsak egy izgalmas jogi dráma, hanem egy mély társadalmi kommentár is, amely a hatalommal való visszaélésről, az igazságtalanság elleni harcról és az egyéni erkölcsi felelősségről szól. Az üzenete egyszerre inspiráló és kijózanító: bár az igazság néha győzedelmeskedik, a rendszer nem mindig támogatja azokat, akik harcolnak érte.

Idővonal: Az Esőcsináló című filmet 1997-ben mutatták be, abban az évben, amikor megkezdődött Bill Clinton amerikai elnök második ciklusa, átadták az első Balassi Bálint-emlékkardot – Bálint napján – a budai Gellért szállóban. Az európai irodalmi díjat az első alkalommal Tóth Bálint költő vette át, Szlobodan Milosevicset választotta jugoszláv elnökké a szövetségi parlament, Diána walesi hercegné halálos autóbalesetet szenvedett Párizsban, és II. János Pál pápa boldoggá avatta Apor Vilmost, a szovjet katonák által 1945-ben meggyilkolt vértanú püspököt. (Wikipédia)

A Mickey Rourke filmjeit bemutató sorozatunkban a jövő héten már az ezüstérmes mozival érkezünk.

Borítókép: Rudy Baylor (Matt Demon) és Bruiser Stone (Mickey Rourke) a film egyik ikonikus jelenetében (Fotó: Mafab.hu)