Hova tekereg a szókígyó?

A helyesírási szabályzatok viszonylag jól eligazítanak a nyelvi jelenségek leírásában, de mindig akadnak olyan példák, amelyek kibújnak a szabályozás alól. Erre mondta Fábián Pál tanár úr, az 1954-es és az 1984-es helyesírás meghatározó alakja, hogy lehet így is írni, meg lehet úgy is írni. Én is ehhez tartom magam. Ez azonban nem fölmentés az iskolában és érettségin, ezek az is-is jelenségek csak a különleges, bonyolult, leginkább szaknyelvi írásmódot jellemzik!

Előszeretettel kérdezgetik a Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda nyelvi tanácsadóit a többszörös szóösszetételek helyesírásáról. Néha úgy tűnik, hogy kimódolt, teljesen életidegen szókígyókat alkotnak, hogy ezzel vizsgáztassák a szakembert.

Például, hogy kellene írni (most tudatosan széttagolva írom): rövid távú eredmény szemlélet, inzulin normál érték tartomány, hobbi hangszer készítő, kalászos gabona vetőmag kereskedelem, rövid ital pohár szett. Kétségtelen, hogy ezek egyetlen összetett fogalmat is jelölhetnek, ezért egybeírásuk indokolt lehet.