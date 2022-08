Felszívódott munkavállalók, akadozó kereskedelmi lapcsolatok égen, földön

A költségcsökkentés a földi személyzetet érintette. Ezeket a munkaköröket Európában általában kelet- és dél-európai munkások vállalták korábban is, akik a megszokottnál magasabb fizetés reményében elfogadták a kedvezőtlen munkafeltételeket. Európa számos repterén keresnek jelenleg is poggyász-, illetve átvilágító személyzetet. Schwechatra például számos magyar fehérgalléros munkavállaló jelentkezik a hazainál kedvezőbb fizetés miatt.

Az Egyesült Királyság és a londoni repterek esetén azonban nem ilyen egyszerű új munkaerőt találni. A légi és a közúti közlekedésben ugyanis hiányoznak azok a dél- és kelet-európai munkavállalók, akik a pandémia előtt életben tartották az ágazatot. Nagy részük a Covid során hazament, és a Brexit-szabályok miatt már nem térhet vissza Nagy-Britanniába. Ugyanez a probléma érinti a brit egészségügyet, mezőgazdaságot, kereskedelmi szektort és az egyetemi kutatásokat is. Az egészségügyben két évvel ezelőtt az újonnan munkát kapó gondozók 5,2 százaléka volt külföldi, ez a szám most két százalék alá csökkent, miközben az 5,9 százalékról tíz százalék fölé emelkedett a munkaerőhiány. Jó néhány idős- és betegotthon az ágyszámok csökkentésén gondolkodik.

A mezőgazdasági problémák nyomán tavasszal a királyi család is kampányolt, hogy a britek menjenek epret szedni, az átütő siker azonban elmaradt. Most az almatermelők figyelmeztetnek, hogy a Brexit miatt amúgy is üres üzletek polcain még kevesebb lesz a gyümölcs, mivel nincs, aki leszedje. A Brexit előtt főként lengyel, román és bolgár munkások dolgoztak minden nyáron a brit gazdáknál, sokan három-négy szezonon át is ugyanott, tehát az első év után már gyakorlat birtokában tértek vissza. Most Üzbegisztánból, Kazahsztánból, Mongóliából, illetve Ukrajnából és Oroszországból érkeznek munkások, akik azonban a háború miatt alig maradnak. A gazdák legalább termésük negyedének betakarításával később járnak a megszokottnál, így sokan firtatják a rendszer fenntarthatóságát.

A kereskedelmi szektor szintén szenved a kontinensről származó eladók hiányától, ám ott a legnagyobb problémát az európai vevők elvesztése okozza, akik nem akarnak pluszvámot fizetni a termékért. Sok kereskedő kénytelen ezért az unió területén raktárt fenntartani, ami további költségeket generál, illetve súlyosbítja a szállítási nehézségeket is.

Az egyetemekre negyven százalékkal kevesebb uniós diák érkezik, mint a Brexit előtt, ami a lakhatási, illetve a kereskedelmi helyzetre hat negatívan. Szakértők szerint azonban a legnagyobb probléma, hogy az eddig uniós támogatással is folyó nagy kutatási projektek a Brexit miatt elkerülnek a brit egyetemekről. Ennek megakadályozására született meg a megállapodás az Egyesült Királyság és az unió között, hogy Nagy-Britannia része marad az uniós 95,5 milliárd eurós Horizon Europe projektnek. Júliusban azonban a brit kormány döntése miatt 115 ösztöndíjat töröltek, amelyek mind angliai kutatásokat támogattak, így Anglia részvétele a Horizon Europe-ban kérdésessé vált.

– Nagy-Britannia azzal az előfeltevéssel futott neki a Brexitnek, hogy önálló üzleti kapcsolatokat épít majd, és önálló külpolitikája lesz – mondja Soós Eszter Petronella politológus.

– Azonban nem sikerült tető alá hozni a szabadkereskedelmi megállapodást az Egyesült Államokkal, majd az orosz–ukrán háború teljesen átrendezte a geopolitikai helyzetet. Szorosabbra fűzte az észak-atlanti együttműködéseket, illetve jobban eltávolította Oroszországot és Kínát a régiótól. Ebben az összefüggésben a britek politikai és kereskedelmi kapcsolatai látványosan nem erősödtek. Egyrészt az észak-atlanti térség Amerikára hallgat, másrészt egyre nehezebb a szövetségen kívül kereskedelmi kapcsolatokat építeni. Igaz, amíg nem tisztul ki a kép éppen a Covid és a háború hatásaitól, addig él a britekben a remény, hogy a rövid távú nehézségek ellenére is jobb lesz a helyzet hosszú távon.

A Brexit legfontosabb kérdése tehát nem is a munkaerőhiány vagy a GDP csökkenése, hiszen ezek viszonylag belátható időn belül orvosolhatók. Szakértők egyetértenek, hogy a hosszú távú hatások sokkal érdekesebbek, elsősorban az északír és a skót kérdés.

– Hihetetlen szimbólum az, hogy egy ország kisebbnek érzi magát, ezért kilép egy közösségből, majd ennek hatásai odáig visznek, hogy területileg is kisebb lehet – teszi hozzá Soós Eszter Petronella. Ez pedig olyan precedens lenne, amely mellett a közlekedési káosz eltörpül.

Borítókép: „Határátkelő” az Európai Unió és Nagy-Britannia között a brüsszeli Mini Európa parkban. Változó léptékek (Fotó: Reuters)