A magyar hadmérnök, aki feltalálta a légzőkészüléket

Katona acélpalackkal

Az első ilyen típusú légzőkészülék megalkotása Fr. Alexander Humboldt érdeme. 1795-ben impregnált szövetzsákban tárolt levegőt. A zsákot és a szájcsutorát csővezetékkel kötötte össze. A zsák mérete azonban csak néhány perces tartózkodást tett lehetővé.

Kőszeghi-Mártony Károly megoldása a többletlevegőt úgy szolgáltatta, hogy a katona hátára felszerelt 6 literes acélpalackban 20 bar nyomás alatt 120 liter levegőt tárolt. Ez 25-30 perces tartózkodáshoz elég. Találmányának az volt a lényege, hogy a levegőt acélpalackban sűrítve tárolta, ez tette lehetővé a széles körű gyakorlati felhasználást. A mai készüléknél is ezt az elvet alkalmazzák. A találmány leírása a Nemzeti vagy hazai vándor c. pesti naptár 1832. évi kötetében is megjelent.

A légzőkészülék ábrázolása 1830 körül. Fotó: Arcanum Digitális Tudománytár

Kőszeghi-Mártony Károly készülékét C. E. Kraft bécsi mechanikus gyártotta sorozatban. A légzőkészüléket a katonaságon kívül a bécsi tűzoltóság is használta. Kőszeghi halála után, 1861-től Kraft saját neve alatt hozta forgalomba.

Az, hogy a sűrített levegős légzőkészülék használata a békaemberek, a könnyűbúvárok és a tűzoltók körében végleg bevonult a technika vívmányai közé, nem kis mértékben Kőszeghi-Mártony Károlynak köszönhető. Szomorúan állapíthatjuk meg azonban, hogy neve, halála után, az irodalomban már nagyon ritkán szerepel.

Kétszáznegyven éve, 1783. március 12-én született Kőszeghi-Mártony Károly hadmérnök, feltaláló.

Borítókép: A légzőkészülék ősének rajza (Fotó: Arcanum Digitális Tudománytár)