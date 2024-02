Rezeda Kázmér esete a fasírttal

Például a fasírtot, úgy is, mint a hősi múlt egy darabkáját. S hogy miképpen zajlott akkoriban egy lakoma? Titus Petronius Satyriconja eligazít kissé:

Az evéshez még épp csak hozzákészülődő vendégeknek új tálat hoztak, egy kosárral egyetemben, melyen fából faragott kotlóstyúk ült körben szétterített szárnyakkal, ahogy a tojásaikat költő kotlók szokták. Aztán nyomban megjelent két szolga; a termet betöltő fertelmes kornyikálás közben turkálni kezdték a pelyvát, majd az előkotort pávatojásokat szétosztották a vendégek között. Erre a jelenetre Trimalchio is felénk fordította tekintetét: – Barátaim – mondta –, pávatojásokat tétettem a kotlóstyúk alá. És Herculesre, attól félek, most már ki is kelnek. De azért próbáljuk meg, hátha még kiszürcsölhetjük tartalmukat. Megkapjuk erre a szükséges kiskanalakat, melyek mindegyike legalább fél librát nyom, és feltörjük a zsíros süteménytésztából gyúrt tojáshéjat. Én már csaknem földhöz vágtam a magamét, mert szinte látszott rajta, ahogy csibévé válik. Aztán mégis, meghallva egy régi vendég figyelmeztetését: – Ebben valami finomságnak kell lennie! – kezemmel kivájtam a belét, s egy pompássá hízott fügészrigóra leltem, mely borsos tojássárgájával volt körülvéve.

Rezeda Kázmér örvendett kissé, hogy nem kell részt vennie egy ilyen lakomán, s nem kell szemközt néznie egy borsos tojássárgájában ülő fügészrigóval. S persze az is eszébe jutott, hogy a Satyricon főszereplője Encolpius s katamitája, Giton. Na most, mi is az a katamita? Az bizony az idősebb férfiak fiúszeretője. S manapság ezt előszeretettel hangoztatják, miszerint lám-lám, már akkor is ez volt, így volt, természetes volt, nincs új a nap alatt, és nincs itt semmi látnivaló, senki ne háborodjon fel erkölcseiben, hiszen csak az elnevezések változtak, manapság például ezt úgy kell hívni, hogy ephebophil, na ugye. Rezeda Kázmér annak is fölöttébb örült, hogy nincsenek efféle eltévelyedései. S arra is gondolt még, hogy e maiak – mint az ilyenek mindig – csak azt nem veszik figyelembe, mi szokott a dolgok vége lenni.

Csak az a vég, csak azt tudnám feledni…

De térjünk vissza a fasírthoz. A kicsit több mint kétezer éves fasírtunkhoz. Apicius mester fennmaradt művéből tudjuk tehát, hogy készült fasírt kagylóból, tintahalból, polipból, garnélából – s most már másszunk ki végre a vízből a partra –, csináltak vagdaltat sertésből, nyúlból, csirkéből és pávából is, sőt Apicius szerint a legjobb a pávafasírt. Rezeda Kázmér most azon töprengett, vajon hajlandó-e az állatkert vezetése átadni egy, csupán egyetlen pávát abból a célból, hogy igazolható vagy cáfolható legyen ez a tétel. Vajon hajlandó-e az állatkert ennyit áldozni a tudományért? Rezeda Kázmér félt, hogy inkább nem.