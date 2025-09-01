Sörrel írt történelem – két könyv a Dreherekről

Rod Dreher, a Budapesten élő amerikai író meglepetten látta az ideköltözésekor, hogy fővárosunkban számtalan redőny, napernyő, korsó és söralátét örökíti meg a vendéglátóhelyeken a vezetéknevét. Mint megtudta, valójában a német földről először Ausztriába érkezve szerencsét próbált, majd hazánkban is gyökeret eresztett sörgyáros névrokonaiét. Ha hihetünk az olvasmányainknak, talán azért is köszönhettük a Drehereknek az idei forró nyáron is a hűsítő nedűt, mert Dreher Antal valamikor nagyon régen nem csábult el egy lapkiadó ajánlatára egy másik iparághoz, ugyanis nem látta be, hogy kinyomtatott szavakkal miként lehet befolyást szerezni. No hiszen! Maradt hát a komlónál, ahogy jó suszter meg a kaptafánál.

Iglódi Csaba kommunikációs szakember és tanácsadó Dreher-szimfóniája nem igazán új darabja már a hazai könyvkínálatnak (noha bakfisnaplókat idéző cicomás élfestésével azóta is kirí a tömegből), viszont utóbb történt vele valami olyasmi, ami általában nem szokott, ám sörös tematikájú mű esetében mindjárt érthető a dolog. Tudniillik „kicsírázott”, mint sörgyártáskor az árpaszemek. Iglódi ugyanis beleszövi a cselekménybe azt az életrajzi művet, amelyet Dreher Antal (1810–1863) halála után rendelt meg a „Sörkirály” özvegye, egy bizonyos Eduard Hensel szerkesztésében, sőt Török Róbert muzeológus fordításában részleteket is idéz belőle. Azóta pedig egyfajta irodalmi spin-offként önálló életre kelt, a Dreher Sörgyárak kiadásában magyarul is megjelent a Dreher Antal életrajzi vázlatok című kötet. (Vigyázat, ő még nem a „mi Dreherünk”, az 1849 és 1921 között élt ifjabb Dreher Antal, hanem az apja, német forrásokban Anton Dreher senior.) Nemes dolog ez a sörgyártól, ahogyan az is, hogy a vállalat nemhogy nem akadályozta, de segítette Iglódi munkáját; alighanem sokan emlékszünk még Antal Nimród 2003-as játékfilmjére, a Kontrollra, amelynek elején megjelenik Aba Botond, a BKV akkori vezérigazgatója, hogy elhatárolja magát a jegyellenőrzést (is) bemutató alkotástól… Pedig egy másik közismert iparági szereplő szlogenjével élve: a sörgyártás maga, illetve a dinasztiák életének mindennapjai sem mindig az élet habos oldalán játszódnak.