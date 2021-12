Hiábavaló volt Cseh Katalinék esküvője

Cseh Katalin férje, Berg Dániel is szeretne mikrofonhoz jutni. Szereplési vágyára a jól látható és teljesen nyilvánvaló baloldali katyvazban nyílik is lehetőség. Csak az a probléma, hogy az ellenzéki oldalnak több kárt hoz a megnyilvánulásaival, mint hasznot. Most például arról ír Facebook posztjában, hogy negatív kontextusban említették meg a magyar miniszterelnök nevét egy amerikai sorozatban. Csehné született Berg Dániel erre fűzi fel a gondolatait, eljutva addig a már jól megszokott ellenzéki toposzig, hogy Orbán Viktor áprilisban majd jól megbukik. Olvassák csak:

„Az Utódlás (Succession) című amerikai sorozatban kapott »szerepet« Orbán Viktor, ahol tökéletesen átadják jellemét a nézők számára. A szélsőjobbos Mencken nevű karakter vonatkozásában merül fel Magyarország jelenlegi miniszterelnöke. A szereplőről ugyanis úgy nyilatkoznak a sorozatban, hogy »egy toxikus, nativista, abortuszellenes jelölt, mellette annyi elképzelése van a diplomáciáról, hogy szívesen menne őzekre vadászni Orbán Viktorral, majd kereskedelmi háborút kezdene Kínával«. Javasoljuk Orbánnak, hogy lovagolja meg ezt a hullámot, tárt karokkal várja őt a hollywoodi sztárság. Áprilistól úgy is munkanélküli lesz.”

Miután jól ismerjük a hollywoodi, filmes világ politikai elköteleződését, az kifejezetetten pozitív, ha Orbán Viktort szidják egy amerikai sorozatban. Hiszen ez bizonyítja a legfényesebben, hogy jó úton jár a magyar kormány. Csak erről Berg urat elfelejtették értesíteni.

Az viszont tisztán látszik, hogy a friss házasok megorroltak Hollywoodra. Hiszen hiábavaló volt A nagy Gatsbyt megszégyenítő jelmezkavalkád, hiábavaló volt a pompa és fényűzés az esküvőjükön, mégsem sikerült felhívni magukra az amerikai filmipar figyelmét. Pedig bizonyára eljátszottak a gondolattal, hogy a Bonnie és Clyde remake-jében nagyot fognak majd alakítani.

De nem így történt.

A magyar miniszterelnöknek nem kellett semmi fakszni, semmi parádé így is megemlítették a nevét egy amerikai sorozatban. Bizonyára az irigység beszélt Berg Dánielből amikor posztját megírta, nézzük el neki, hiszen gyarló az ember. Arról nem is beszélve, hogy mennyire nehéz lehet elviselni számára a sorozatos kudarcokat. A Momentum leszerepelt a baloldali előválasztáson, nem a kedves felesége lett a pártelnök és még az a méregdrága esküvői csinnadratta sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.

Borítókép: Cseh Katalin esküvője (Fotó: Bennfentes.net)

