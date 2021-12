Világraszóló sikert értek el Orbánék

Felhévizy Félix a héten csak a megszokott rutinfeladatait végezte el, nem történt vele semmi érdekes. Már-már kezdett aggódni, hogy miről is szóljon a megszokott vasárnapi jegyzete. A Városháza-gate felháborító ügy és nagyszerűen megmutatja, hogy ha a baloldal hatalomra kerül, mi várható tőle. Ez kétségkívül a legnagyobb botrány ma Magyarországon, de a titokzatos Anonymus nagyszerűen tájékoztatja a magyar embereket a valóban vérlázító ügy részleteiről. Jakab Péter Jobbik-elnök lakásmutyija és a (feltételezett) liezonja is tartogathat még meglepetéseket, de a hírlapíró nem szeretett volna ebbe a csúnya ügybe belefolyni. Szóval törte a fejét és a vidéki rokonaitól kapott diót a konyhában, a készülő zserbóhoz, amikor megjött a felmentő sereg: Reinfrank néni. Ha valaki, akkor ő biztos hoz olyan témát, amiről érdemes írni. Nem is kellett Felhévizynek csalódni, Reinfrank néni hozta a szokásos formáját.

– Képzelje, szerkesztő úr, a második lépcsőházból, az első emeletről a Tamaskóné elment és beoltatta magát, sőt vitte magával azt a mogorva férjét is. Ez azért érdekes, mert eddig mind a ketten oltásellenesek voltak. Nagyon sokszor találkoztam a Tamaskónéval a piacon vagy a kisközértben, mindig elmondta, hogy ők nem adatják be az oltást, mert humbug az egész. Hiába próbáltam meggyőzni őket észérvekkel, soha nem sikerült. Úgy gondoltam, hogy Tamaskóékat semmivel sem lehet rábírni arra, hogy változtassák meg a véleményüket. Most azonban beszéltem vele, és elújságolta, hogy már egyre jobban aggasztotta őket az új variáns okozta sok megbetegedés, így kapóra jött számukra az oltási akcióhét, felkerekedtek, és regisztráció nélkül beadatták maguknak az oltást. Szerkesztő úr, az Orbán Viktor és a mögötte álló csapat nagyon okos döntést hozott. Milyen jól kitalálták ezt az oltási akcióhetet. Kígyózó sorok voltak az oltópontokon, több százezer oltást adtak be, közülük több tízezer új, első oltást. Úgy látszik, az embereknek kellett egy ilyen újszerű megoldás ahhoz, hogy elinduljanak oltakozni. Hát ilyen az, amikor a kormány ért a polgárok nyelvén. Ez természetesen nem tetszik a baloldalnak. Dúlnak-fúlnak és vagdalkoznak. Pedig jó lenne, ha először a saját házuk táján tennének rendet. Vágó István például annak kapcsán írt hazug módon a Facebookjára, hogy Szijjártó Péter miniszter úr bejelentette, hogy Kína kész tárgyalni a Sinopharm oltóanyagának licenc alapú magyarországi gyártásáról. A DK-s kvízmester azt írta pikírt módon, hogy „És ugye csak azokat fogják beoltani, akik soha nem akarnak az EU országaiba utazni?”. Csúsztatás és hazugság ez ismét, hiszen számos EU-országban elfogadják a kínai vakcinát Spanyolországtól Görögországon és Svédországon át Ausztriáig. Tehát jobban tenné Vágó úr is, ha először utánanézne a dolgoknak, mielőtt félrevezeti a követőit. De ez is annak tudható be, hogy nem bírják elviselni, ha valami sikeres és jól működik. Nekik a magyar emberek élete egyáltalán nem számít, ők mindenáron a hatalmat akarják megszerezni, és ehhez minden eszközt fel is használnak. Ők a káoszban hisznek. Na megyek is, Félix, látom, nagy munkában van, nem is tartom fel – búcsúzott el a monológja után Reinfrank néni, és még sikerült elkapnia a most éppen működő liftet a folyosó fordulójában.

Milyen igaz. Valóban nagyszerű eredményeket hozott az oltási akcióhét. A miniszterelnök be is jelentette a péntek reggeli rádióinterjúban, hogy meghosszabbítja a kormány a rendkívül jól sikerült akciót, mert a sok-sok oltással magyar emberek életét menthetjük meg. Nem lennék a baloldal helyében, az biztos, mert amíg ők éppen hatalmas lebukásban vannak, lásd Városháza-gate vagy éppen a jobbikos lakásbiznisz, addig a kormány ismét világraszóló sikert ért el – gondolta magában Felhévizy, majd folytatta a diótörést, mert már nagyon szeretné megkóstolni azt a csoda zserbót, aminek receptjét a héten találta meg a nagymamája egyik régi szakácskönyvébe rejtve.

Borítókép: Oltásra várakozók a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház újonnan megnyitott oltópontja előtt 2021. november 22-én (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

…

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!