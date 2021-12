Az ATV műsorvezetőjéről lehullott az álarc

Távozik az ATV-től Simon András, a Csatt és A nap híre című műsorok vezetője – írja a Telex. A portál értesülései szerint Simon Márki-Zay Péter ellenzéki miniszterelnök-jelölt mellett fog dolgozni, ő hívta a stábjába, amire az ATV műsorvezetője igent mondott – olvasható a Mandiner cikkében.

Érdekes, hogy Simon vezette az ATV-n az ellenzéki miniszterelnök-jelöltek vitáját. Talán ott tetszettek meg neki Márki-Zay Péter világmegváltó gondolatai.

Simon András kilenc évig, 2013 óta dolgozott az ATV-nél. A műsorvezető már nem az első, aki bevallja politikai hovatartozását. Korábban Kálmán Olga is hasonlóan tett, ő ma már a Gyurcsány-párt politikusa. Ezzel a lépésével Simon is porig zúzta a független-objektív újságíró hamis képét, hiszen nyilvánvaló, hogy Kálmán Olgához hasonlóan mindig is a mostani ellenzék szekerét tolta.

Nem is lenne ezzel semmi baj, ha Simon András évekkel ezelőtt kiállt volna a nagyérdemű közönség elé és nyíltan vállalta volna a politikai hovatartozását.

De nem így tett. Ezzel több ezer embert vezetett félre, mert valószínűsíthetően nagyon sokan elhitték, bedőltek a függetlenség hazug álcájának. Úgy vezetett politikai műsorokat, hogy azt az igaztalan képet közvetítette magáról, hogy minden politikai oldaltól független. Most azonban ezzel a lépésével mindenki számára egyértelművé vált, hogy hova is tartozik valójában. Ennek fényében érdemes átértékelni az ATV-ben nyújtott produkcióit. Az azonban érdekes, hogy miért van az, hogy a jobboldali, kormánypárti újságírók mindig vállalják politikai hovatartozásukat, a baloldali érzelmű kollégáik viszont rendre függetlennek titulálják magukat vagy mélyen hallgatnak valódi identitásukról.

Mindenesetre most, Simon András esetével végérvényesen megdőlt a független újságíró baloldalról táplált hamis mítosza.

Borítókép: Simon András az ATV stúdiójában. (Fotó: Képernyőfotó/ATV)

