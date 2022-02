Dobrev csehszlovák klónja kezd egy kicsit sok lenni

Van Csehországban egy politikusnő, aki az utóbbi időben egyre többet foglalkozik Orbán Viktorral. A szlovák férjjel rendelkező, a szlovák politikai élet iránt is élénken érdeklődő új cseh házelnök, Markéta Pekarová Adamová egy hónap alatt többször is nekitámadt Orbán Viktornak, Magyarország miniszterelnökének.

Markéta Pekarová Adamová nemcsak külsőre emlékeztet Dobrev Klárára, politikai nézetei és Orbán-fóbiája is hasonló, úgy látszik, a nemzetközi baloldal soraiban ma ezzel, az „orbánozással” lehet villogni.

Szerinte „Orbán Viktor egyre több problémás lépést tesz meg”, de korábban is több kritikával illette írásában a magyar kormányfőt, amiért „kétes természetű kapcsolatokat ápol Oroszországgal és Kínával”. Abbeli reményét is kifejezte Adamová, hogy miután a csehek már leváltották Babist, majd a magyaroknak is „sikerül” leváltaniuk Orbánt.

Mindebben az a legérdekesebb kérdés, a frissen kinevezett cseh házelnöknek miért ilyen fontos Orbán Viktort támadnia? Csak ha Magyarországot vesszük, Szabad György, Áder János, Kövér László, Szili Katalin, de akár Gál Zoltán, Göncz Árpád vagy Katona Béla is bár sokféle véleményt alkotott házelnökként, de egyiküknél sem emlékezhetünk arra, hogy egy szomszédos vagy bármely ország vezetőjét ilyen koncentrált kritikával illette volna.

Adamovának mégis ez az egyik legfontosabb témája. Az önmagát liberális-konzervatív pártként meghatározó TOP 09 elnöknője egyébként pont annyira konzervatív, mint a Gyurcsány–Dobrev tandem „Mini Ferije”, Márki-Zay Péter (Biden mellett tette le a voksát Trump ellenében, katolikusként támogatja a melegházasságot, migrációt támogató álláspont stb.).

Jó tudni, hogy az egyik első kirohanása után a Václav Klaus Intézet Adamová lemondását követelte.

„A Cseh Képviselőház elnökének szavai Orbán Viktor miniszterelnököt és a magyar választást illetően példátlanok a cseh–magyar kapcsolatok történelmében” – írták korábban Adamová megnyilvánulásáról.

Hogy meddig lesz ekkora „barátunk” Adamová asszony, nem tudni. De nyugodtan foglalkozhat inkább Csehország gondjaival. „Elég” nekünk Dobrev Klára is.

Borítókép: Markéta Pekarová Adamová (Fotó: Facebook)

…

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!