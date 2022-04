A parlamentben hatan képviselhetnek egy nullaszázalékos pártot

De Tordai Bence és Szabó Tímea, tehát az országgyűlés két legaljasabb, legagresszívabb és leghangosabban ordibáló képviselőjének színvonaltalan és primitív parlamenti akcióit továbbra is kénytelenek leszünk figyelemmel követni. Amelyek a pesti buborékban akár több ezer lájkot is hozhatnak, de ezen felül szinte semmilyen politikai hasznuk nincs, lám, a Párbeszéd be sem került volna a parlamentbe, ha nem csimpaszkodik az erősebb gazdatestekbe, és hát ahogy azt említettem, a visítva, toporzékolva előadott inkább szánalmas, mint bátor produktumuk inkább elidegenítették a szavazókat. Azonban a különböző alkuknak és praktikáknak köszönhetően Szabó és Tordai és másik négy párbeszédes politikus további négy éven át harcolhat a gaz és kegyetlen diktatúra ellen. Milliókért.

Ugyanis, ha és amennyiben pártelnök és frakcióvezető válik belőlük, illetve még megkaparintanak pár bizottsági helyet is, akkor bőven kétmillió fölött fognak keresni, ekkora összegekkel lesznek minden áldott hónapban gazdagabbak.

Pedig mint önálló párt, a kutya nem szavazott rájuk.

Borítókép: Tordai Bence, a Párbeszéd országgyűlési képviselője és Karácsony Gergely közös ellenzéki főpolgármester-jelölt (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)