Az Orbán-varázslat meghódította az amerikaiakat

A magyar miniszterelnök pillanat alatt megnyerte az amerikai konzervatív közönséget is. A beszéde pedig egy nagyszerűen felépített, komoly politikai teljesítmény volt, amellyel szinte mondatról mondatra szívta be magához a közönséget és végül vívott ki elismerést és valami elképesztő szeretetet az emberekből.

Orbán győzött! Ismét, immár sokadszorra. Ráadásul ezúttal nem is akárhol, Amerikában ott, ahol valljuk be, nagyon nehéz egy ilyen kis országnak felhívni magára a figyelmet. Kivéve természetesen azt az esetet, ha egy ilyen formátumú vezető áll az élén, mint Orbán Viktor. Az Orbán-varázslat a tengerentúlon is hatott. A magyar és immár a nemzetközi baloldal ismét hatalmas leckét kapott, a magyar miniszterelnök újfent megcsillantotta páratlan politikusi kvalitásait.

– A balliberális oldal szabályosan sokkot kapott. Vegyes a kép: van, aki elismerően szólt, vannak, akik viszont továbbra is a már jól ismert lózungokat hangoztatják. Egy biztos: Orbán Viktorra az egész világ figyel, olyan viszonyítási pont lett, akihez képes szinte minden országban meghatározzák magukat a jobb- és a baloldalon – jelentette ki a Magyar Nemzetnek Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője úgy fogalmazott, hogy Orbán Viktor ma a világ legsikeresebb konzervatív, jobboldali vezetője, ezért támadja ilyen erővel őt a globális baloldal és ezért hívták meg az amerikai republikánusok Texasba, hogy tartson egy nyitó előadást arról, szerinte hogyan lehetnek sikeresek a jobboldaliak a mai világban.

Számos lap és hírportál foglalkozott az eseménnyel, a The New York Times szerint Orbán Viktor „pártvezetőknek kijáró, hősöket megillető fogadtatásban részesült a megjelent hallgatóságtól”, a BBC brit közszolgálati csatorna pedig azt írta: „Orbán Viktor feltüzelte az amerikai republikánusokat”.

Természetesen a hazai baloldal, Gyurcsány Ferenc vezetésével sopánkodott a dallasi beszéd miatt, a Böszme, akinél nehéz nagyobb ripacsot találni a magyar politikai közéletben, ripacskodásnak nevezte a beszédet. Erre szokták mondani, hogy bagoly mondja verébnek...

De a legfelháborítóbb az Amerikai Népszava főszerkesztőjének, Bartus Lászlónak a gyűlölködő, nyomdafestéket nem tűrő gyalázkodása. Bartus, akinek korábban a lemondását petícióban követelték az amerikai magyarok, mert szerintük személyes gyűlölettől vezérelt, szélsőséges, kirekesztő gyűlöletbloggá degradálta a patinás lapot, ezúttal nagyon messzire ment.

Annyira betalált nála Orbán Viktor beszéde, hogy durván személyeskedve sértegette a magyar miniszterelnököt, aljasabbnál aljasabb kifejezéseket használva. Valami egészen elképesztő alpári stílust használt, nem is idézem ide a szavait, mert annyira gyomorforgató. Az ilyen alakokat ki kellene, hogy vesse magából az újságíró-társadalom. Szégyen, hogy ez a piti kis gyűlölködő alak újságot írhat. De ne ezzel foglalkozzunk, sokkal inkább azzal, hogy immár kézzelfoghatóan bebizonyosodott, hogy nagyon sokan irigyelnek minket, hiszen az egész világon egyedülálló, amit Orbán Viktor és kormányai elértek – gondolta magában Felhévizy, majd ismét leült a tévé elé, hogy újból megnézze a magyar miniszterelnök világraszóló dallasi beszédét.

Borítókép: Orbán Viktor magyar miniszterelnök beszédet tart a texasi CPAC-konferencián (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)

