Hajdú Péter zseniálisan mattolta Gulyást a Partizánban

Felhévizy Félix rendszeres YouTube-fogyasztó. A sok színvonaltalan videó mellett számtalan érdekes tartalom is található ezen a videómegosztó csatornán. A hírlapíró természetesen nagy örömmel nézi a jobboldali videókat, műsorokat, de követi a baloldal népszerű csatornáit is Friderikusztól egészen Gulyás Marci műsoráig.

A PartizánPOP hétfő esti adásában például Hajdú Péter volt Gulyás Márton vendége. Azt már megszokhattuk, hogy bárki legyen is Gulyás vendége, mindig megpróbálja a saját elvakult, balos, liberális értékrendjét ráerőltetni az interjúalanyára. Így tett korábban Majkával is. A népszerű rapperből, műsorvezetőből negatív kritikát próbált meg kihúzni a TV2-vel kapcsolatban, de Majka – Gulyás nagy bánatára – kifejtette, hogy soha senki nem mondta meg neki a csatornánál, hogy mit szabad mondania és mit nem. Amikor Ördög Nóra volt a vendége, akkor sem tudott kibújni a bőréből. Toleráns liberálisként megpróbálta erőszakosan ráerőltetni Ördög Nórára, hogy valljon színt politikai kérdésekben. A műsorvezetőnő többször kijelentette, hogy nem kíván állást foglalni politikával kapcsolatos témákban, ennek ellenére Gulyás Márton megpróbálta kierőszakolni belőle, hogy mondja ki: kormánypárti vagy ellenzéki kötődésű-e.

Számtalanszor bebizonyosodott a magukat befogadónak és elfogadónak tartó liberálisokról, hogy csak addig elfogadók, amíg valaki úgy táncol, ahogy ők fütyülnek.

Emlékezzünk vissza, mit műveltek Lékai-Kis Ramónával, amikor az RTL Klubtól átszerződött a TV2-höz. A csinos színész-műsorvezető a döntését hiába próbálta indokolni az új szakmai kihívás lehetőségével, a liberális tolerancia bajnokai gyakorlatilag szétszedték a közösségi hálós platformjain. Mondván, eladta magát a Fidesznek, ő is Orbán embere lett, a kormányzat szekértolójává vált. Hasonlóan járt Földes László Hobo is, akit pedig azért támadtak a baloldaliak, mert leszerződött a Vidnyánszky-féle Nemzeti Színházhoz. Tóth Gabi énekesnő is megkapta a magáét a baloldaliaktól, liberálisoktól, amikor vállalva vallásosságát és hitét, a nemzetközi eucharisztikus kongresszus önkéntes hírnöke lett. De így lett egy csapásra 2002-ben Egerszegi Krisztinából, mindenki Egérkéjéből csak a fél ország Egérkéje, miután felolvasták a levelét azon az emlékezetes Fidesz-nagygyűlésen.