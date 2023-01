Puzsér hajlításai

Ne hazudj! (...) Arra célozgattál, (hogy meghajlott a jellemem), úgyhogy részemről a beszélgetés itt véget is ért – mondta Schiffer András Puzsér Róbertnek a Harcosok klubja című podcast minapi adásában. Az LMP egykori elnöke azt sérelmezte, hogy a publicista „sunyi módon” kétségbe vonta az erkölcsi integritását, amiért egyes kérdésekben a kormányéhoz hasonló álláspontot fogalmazott meg az elmúlt években. Schiffer bolsevik tempónak nevezte, ha valaki a személyeskedés szintjére süllyedve igyekszik kikezdeni a másikat, pusztán azért, mert az eltérő módon vélekedik különböző dolgokról.

Ez a bolsevik tempó egyik jellemző és átfogó tünete az erősen szétzüllőben lévő baloldalnak és belső rothadásának, hiszen a balliberális elit jó ideje rutinszerűen válogatott gyalázkodásokkal stigmatizálja azokat a – velük akár szövetséges – értelmiségieket, akik nem a Gyurcsány-koalíció fősodrába hézagmentesen illeszkedő mantrát fújják.

E kórusban a Facebookon vagdalkozó pártpolitikusok mellett (mint például a DK-s Vágó István) megtalálhatók a holdudvar és a karzat olyan habzó szájú megmondóemberei, mint Gábor György, Farkasházy Tivadar, vagy éppen Juszt László. Rendszeresen, gyűlölködve fröcsögnek azok ellen, akik náluk árnyaltabban látják a magyar közéletet, így előszeretettel szekértolózzák vagy árulózzák a közszereplők azon csoportját, akiknek a legismertebb alakjai Hont András, Ceglédi Zoltán, Vona Gábor. Míg a nem szélsőséges nézeteket képviselő balosokat az említett vádakkal és sértésekkel illetik, a jobboldaliaknak a náci bélyeget osztogatják előszeretettel. Ahogyan a történelemben a különböző tömeghisztériák az eredetileg mérsékeltebb, de befolyásolhatóbb embereket is hatalmukba kerítették, ez látható most is.

A korábban nyomokban önálló gondolatokat tartalmazó Puzsér Róbert is jó úton van afelé, hogy Farkasházyékkal egy lapon emlegessük, mivel – Schiffer szavai szerint – érvek nélkül, üvöltözve és hazudozva igyekezett hitelteleníteni a vitapartnerét. Mindeközben Puzsér arra sem figyelt, hogy legalább önmagának ne mondjon ellent, hiszen arról is beszélt a műsorban, hogy a Fidesz „óriásbolygójától” és az ellenzéki „szeméthalomtól” távol eső gravitációs pontot keres a hazai politikai térben, Schifferen pedig azt kérte számon, hogy ő nem ezt teszi. Ugyanis ha visszanézzük, vagy visszahallgatjuk Puzsér megnyilvánulásait az elmúlt másfél évből, akkor látható, hogy éppen a publicista volt a Márki-Zay Péter vezette Gyurcsány-koalíció legvehemensebb apologétája az áprilisi választás előtt, s több alkalommal is pátoszba hajló módon tört lándzsát a később történelmi vereséget szenvedő és totálisan alkalmatlannak bizonyult miniszterelnök-jelölt mellett.