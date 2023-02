Eddig is tudtuk, hogy nem Oláh Lajos a legélesebb kés Gyurcsány amúgy is elég csorba szerszámokkal teli fiókjában. Jellegtelen, buta, cserébe közepesen hazug figurának ismertük. Most kiderült: nagyon buta és rendkívül hazug.

A történet a következő. Oláh Lajos mint Teréz- és Erzsébetváros gyurcsányista országgyűlési képviselője szombaton nyílt levelet követett el. Ebben anyósstílusban számon kérte Gulyás Gergely kancelláriaminiszteren, hogy ma részt merészel venni a „Horty” (így írta a fejlécben, nem vicc!) Miklós Társaság rendezvényén, és ott megemlékezik a tíz éve elhunyt Hegedűs Loránt református püspökről.

Igen ám, csakhogy Gulyás Gergely kancelláriaminiszter nem vesz részt sem a „Horty”, de még csak a Horthy Miklós Társaság rendezvényén sem. Tudniillik Gulyás Gergely a II. Rákóczi Ferenc Szabadegyetemen mond emlékező beszédet a néhai kiváló püspökről.

Persze, ha a Horthy Miklós Társaság rendezvényén mondana emlékbeszédet, épeszű embernek azzal sem kellene, hogy baja legyen, legfeljebb olyasvalakinek, akinek elméje réseit még ma is a rákosista történelemkönyvek bolsevik hazugságai töltik ki.