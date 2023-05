Úgy tűnik, a tengeren túlon is hasonló módon működik a ballib rémhírgyár, mint Magyarországon. Emlékezzünk vissza, miket mondtak a baloldali ellenzék képviselői, hogy mi lesz majd velük, ha Orbán Viktor újból kormányt alakít. Lesz itt minden, csak jólét nem. Nos, ez a rémhírterjesztés nem igazán jött be nekik, mert a magyar választók már immunisak a fake news-okra. Könnyen lehet, hogy az amerikai emberek is fel fognak ébredni Csipkerózsika-álmukból, és kinevetik a liberális demokraták végtelenül gonosz húzásait, és Donald Trumpnak szavaznak majd bizalmat.

Nem Fülig Jimmy, hanem ezúttal Gyuri bácsi őszinte sajnálatára.

Borítókép: Hillary Clinton volt amerikai külügyminiszter a Nanette Burstein rendező által készített Hillary című film bemutatója alkalmából tartott sajtótájékoztatón, a 70. Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon 2020. február 25-én (Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek)

