Zelenszkij a tűzzel játszik

A Washington Post írja, tehát csakis színtiszta igazság lehet: Zelenszkij ukrán elnök föl akarta robbantani a Magyarországra kőolajat szállító Barátság vezetéket. Ezt egy zárt ajtók mögötti tanácskozáson javasolta katonai vezetőknek és néhány sameszának.

Ha a pőre zongorista tényleg effélét mondott, arra – a magam részéről – két valamirevaló magyarázatot tudok elképzelni, többet nem.

Az első: emberünk annyira romlott, hogy miközben Ukrajna élet-halál harcot vív keleti szomszédjával, kész háborús provokációt elkövetni békés nyugati szomszédja ellen. Ellenünk, akiktől az elmúlt években – a magyar kisebbség elleni ámokfutás, jogfosztások, halállisták, turuldöntés dacára – több tíz milliárd forintnyi segítséget kapott.

Az olajvezeték fölrobbantása olyan szintű gazdasági károkat okozhatna Magyarországnak, hogy nem pusztán terrorcselekményként, hanem akár háborús provokációként, agresszióként is tekinthetnénk rá – ugyanúgy, ahogyan az Északi Áramlat gázvezeték fölrobbantása is az volt: háborús provokáció. Aki a békés, őt segítő szomszédját ily módon tönkre akarja tenni, az emberi fogalmak szerint híján van a józan észnek, és szövetséget kötött az ördöggel.

A második lehetőség: Zelenszkij táncos-komikusnak nem ment el az esze, dehogy, csupán a munkáját végzi. A munkája pedig most is ugyanaz, mint abban a gagyi sorozatban: országvezetőt játszik előre megírt forgatókönyvből.

Csakhogy most egy-egy buta döntésének, gonosz fenyegetőzésének valódi következményei vannak: százezrek halála, egy ország szakadékba zuhanása, világháború felé sodródás. Innen nézve: a vezetékrobbantási javaslata egy forgatókönyv része lehet. S olybá tűnik, e forgatókönyv írói (akik maguk is gyakorló elmebetegek, illetve szociopaták) a háború elhúzódásában, kiterjesztésében érdekeltek. Kimondani is rémes, de mintha világháborút akarnának.