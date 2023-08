Nem Amerikában vagyunk, hé!

Uizt Renáta Emberi jogokon innen – büntetőjogon túl: A homofóbia enyhébb formái elleni fellépés lehetőségeiről című tanulmányában (in: Homofóbia Magyarországon, L’Harmattan 2011.) rámutat, hogy „a homofób magatartások és kijelentések nem tartoznak a büntetőjogi tilalom körébe”. Így fogalmaz: „Pusztán tartalmuk miatt a homofób kijelentések nem tilthatók be, mivel – más kifogásolható, ha nem is népszerűtlen nézetek mellett – mindaddig, amíg nem hordoznak erőszakkal fenyegetést, a szólásszabadság védelmi körébe tartoznak.” Ugyanakkor – bár ennek esetünkben nincs jelentősége – a gyűlölet-bűncselekmények (uszítás, erőszakra buzdítás, erőszak…) tilalma természetesen kiterjed a homofób magatartásokra is.

Mindezek ellenére úgy tűnik, szegedi Egyetem TV vezetői homofóbiára hivatkozva rúgták ki a tévé egyik munkatársát.

Tikvicki Dóra Facebook-posztját a Mandiner szemlézte, s az összefoglalóból az derül ki, hogy a hölgy három évig dolgozott az egyetemi tévének, ám miután szervezett egy LMBTQ-vitát, s ennek egy részlete meg is jelent a nyilvánosságban, megvált tőle az intézmény.

Az elbocsátott tévés így ír az esetről: „szerveztem egy LMBTQ-vitát, ami után az egyik vendég kérte, hogy ne kerüljön ki a videó, amit továbbítottam is az ügyvezetőnk felé, aki azt mondta, hogy akkor ne tegyük ki (ha rajtam múlik, kikerül, mivel tartalmilag nem vágtunk benne semmit, a vendég pedig minden információ tudatában volt). A másik vendég viszont kitett a videóból egy részletet.”

Ezek után felmondtak Tikvicki Dórának. Erről megtudjuk:„A hivatalos indoklás pedig az volt, hogy ez eljutott a Szegedi Tudományegyetem vezetőségéig, akik szerint így homofóbnak tűnik az egyetem tv, így az egyetem tv vezetősége pedig amellett döntött, hogy mivel én vagyok a homofóbia forrása, engem távolítanak el”.

Végül a hölgy felteszi a kérdést:

„Vajon, azért vagyok homofób, mert szerveztem egy LMBTQ-vitát vagy azért, mert kikerült belőle egy részlet?”

Én innen, a távolból azt javaslom a fiatal tévésnek, forduljon ügyvédhez, és indítson munkajogi pert az Egyetem TV ellen. S ha már a cégvezetés amerikai tempóban rontott neki a lelkiismereti szabadságnak, ő se legyen szerény és – ugyancsak az amerikai módit követve – követeljen tetemes kártérítést a jó hírnevén esett csorba miatt, televíziós karrierje megtörése miatt, és persze a meghurcoltatása során átélt trauma miatt. Ha így tesz, annak reméljük, kijózanító következménye lesz, s ha az lesz, valamennyien hálásak lehetünk neki.

Tikvicki Dóra ugyanis nemcsak a maga jogaiért küzd, ha felveszi a kesztyűt, hanem a lopakodó szájzárkultúra ellen, mindannyiunk szabadságáért.

…

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!