Ujhelyi István meglepő húzása zavart okozhat a baloldalon

Mint azt korábban megírtuk, Ujhelyi István, az MSZP-t elhagyó, ma már független EP-képviselő mindenképpen szeretne valahogy talpon maradni a politikai életben. Legutóbb azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy a Facebook-oldalán arra buzdította a híveit, hogy iratkozzanak fel, és akkor nyerhetnek egy remekbeszabott Minden rendszer megbukik egyszer feliratú ruhadarabot. Most ennél is tovább merészkedett, zavart akart okozni a baloldalon. Az Indexen publikált egy írást, amelyben bírálta az ellenzéket, majd heves önfényezésbe tört ki. A következőket írta a cikkében:

„[…] Két évvel ezelőtt ilyenkor, a választási sokkból felocsúdva sajátos vállalkozásba fogtam: két kempingszékkel kiültem a Széll Kálmán tér közepére és beszélgetni vártam bárkit, akinek közvetlenül a sokadik kétharmadot eredményező választás után gondolata, kritikája, indulata volt felém/felénk a közös hazánk sorsát illetően. Határozottan állítottam és állítom ma is, hogy nem mindig értjük az ország másik felét, és ha nem is akarjuk megérteni, akkor választást idővel lehet ugyan majd nyerni, de boldog és sikeres országot aligha. […] Azon a kedd délutánon jutott mindenből a Széll Kálmán téren: volt elkeseredett panasz, megfontolt javaslat és kiszakadó düh. Kaptam és álltam mindegyiket. Szerénytelenség, de kevés politikus volt és van a mai mezőnyben, aki ezt bevállalta volna egy súlyosan elbukott választás reggelén. Én kötelességemnek éreztem. […]”

Abban egyet kell értenünk Ujhelyi elvtárssal, hogy bizony az ellenzék nem érti a magyar embereket, azonban a mostani önfényezés nem valószínű, hogy a legjobb ötlet tőle. Sokkal inkább azon kellene elgondolkodni, hogy a mostani cikkében is előszeretettel használt, folytonos NER-maffiázás totális zsákutca. Túl azon, hogy nettó hülyeség, már a baloldali szavazók is csak nevetnek rajta. Talán itt kellene kezdeni. De nem ártana meghallgatni a magyar emberek véleményét is.

