Orbán egyik legnagyobb ellenfele arcátlanul beletörölte a lábát a magyarokba

Felhévizy nagyon kedveli a kampányidőszakot. Ilyenkor pörögnek az események, egymást érik a jobbnál jobb ellenzéki fröcsögések, amikből nagyszerűen lehet témát meríteni egy-egy jegyzethez. Most sem történt ez másképpen: az internetet bőngészve Félix egy igazi gyöngyszemre akadt. Ezúttal Orbán Viktor egyik legnagyobb hazai ellenfele, a rendszeresen és menetrendszerűen nagy vehemenciával, ugyanakkor sértődötten nyilatkozgató Vásárhelyi Mária került a horogra.

Mielőtt idéznénk a gondolatait, álljon itt Pilhál Györgytől egy zseniális elemzés a mindenhez is értő szociológus asszonyról:

„(…) Az epebántalmakkal küzdő SZDSZ-alapító asszonyka szózataiban az elvakult igehirdetés minden eleme megtalálható. Ő az esszencia. Három évtizede őrzi az utókor számára a szabaddemokrata arroganciát. Azt a tenyérbe mászó, provokatív sandaságot, amely a rendszerváltás óta kiszellőztethetetlenül itt kering, bűzlik köröttünk."

Lássuk, ezúttal miként szállt bele a kormányba!

– Most nem annak van itt az ideje, hogy minden ellenzéki párt megmutassa önmagát, most meg kellene állapodni abban, hogy egy igazi közös cél van, a jelenlegi kormány leváltása, és majd utána lehet minden másról beszélgetni – mondta a KlikkTV Mélyvíz című műsorában Vásárhelyi, mintegy könyörögve az összefogás megvalósításáért. De nem ezek voltak a legdurvább gondolatai. Vásárhelyi szerint, most figyeljenek: a választásokon részt vevő szavazók hetven százaléka infantilis, nem fogja fel a jelenlegi helyzet súlyosságát és azt, hogy miről szól a politikai hatalom.

Ez igen! Sokszor megkapták már a kormánypárti, vidéki szavazók, hogy tudatlanok, megvezetettek, fogalmuk sincs a világ történéseiről és a haladó gondolatokról. Ezt már megszoktuk a liberális megmondóemberektől. Azonban Vásárhelyi mostani szavaiból az derül ki, hogy már nemcsak a jobboldali szavazók hülyék, hanem a választáson részt vevők hetven százaléka. Ezt hívják liberális gőgnek és felsőbbrendűségnek.

Tulajdonképpen kik is a normális, értelmes, politikailag éretten gondolkodó, megfontolt emberek Mária szerint? Ez költői kérdés, hiszen nem tudjuk rá a választ. Mindenesetre az bizonyos, hogy egyik politológiai szakkönyv sem írja követendő példának a választópolgárok becsmérlését. Vásárhelyin annyira elhatalmasodott az Orbán-fóbia, hogy már az észszerűség határain is átlépett – gondolta magában Felhévizy, majd felhúzta kertészkedős kesztyűjét, kislapátot ragadott és kipótolta virágfölddel az immár az erkélyre kihelyezett leandereit.

Borítókép: Vásárhelyi Mária (Fotó: Képernyőkép)

…

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!