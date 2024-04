A trágár DK-s Gyurcsány-kitűzővel a mellén olyan gyorsan menekült, hogy azt még Szoboszlai is megirigyelné

Felhévizy vidéki rokonainál volt a héten, és ahogy az lenni szokott, most is elhalmozták mindenféle házi finomsággal. Hozott két tálca friss tojást, füstölt és sütnivaló kolbászokat, disznósajtot, házitésztát és még két fiatal tyúkot is. Úgy döntött, hogy vasárnapi ebédnek a gyönyörű, sárga szárnyasokból paprikáscsirkét készít. Nem véletlen volt a választás, mert a pörkölt volt Félix igazi specialitása. Legyen az marha, sertés, gomba vagy éppen csirke, mindegyiket kitűnően tudta elkészíteni. Éppen csak feltette a befűszerezett pörköltöt a gázra, amikor csengetésre lett figyelmes. Odalépett az ajtóhoz és nagy meglepetésére a régen látott Reinfrank néni állt az ajtóban, aki fülig érő mosollyal az arcán azonnal belekezdett a mondókájába:

– Kedves Félix, olyan dolog történt tegnap a piacon, ami nem mindennap esik meg egy ember életében. Már meséltem magának az Orbán Viktor-akciócsoportról, amit én alapítottam a közeli házakból verbuvált nemzeti gondolkodású, kormánypárti szavazókból. Ez a kis csoport az idők során igazi baráti társasággá vált, kirándulásokat szervezünk, jól érezzük magunkat egymás társaságában. Hetente, kéthetente összejárunk, átbeszéljük a közéleti eseményeket, és természetesen segítünk szórólapozni is, ha szükség van ránk. A kis társaságunkat pedig azért neveztük el Orbán Viktor-akciócsoportnak, mert nagyon tiszteljük a miniszterelnököt.