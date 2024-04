Nem várt támogatás érkezett Orbánnak, magyar sztárok álltak a politikája mellé

A szomszédunkban véres háború zajlik Oroszország és Ukrajna között, Európa befolyásos vezetői láthatóan nem a magyar kormány által hangoztatott béke pártján állnak. Nagyon súlyos a helyzet. Orbán Viktor konzekvensen és határozottan kiállt az azonnali tűzszünet és a béke mellett. Azonban a magyarországi baloldal a háború pártján áll, és ez veszélyes.

Márki-Zay Péter még a baloldal közös miniszterelnök-jelöltjeként kijelentette: – Hogyha a NATO úgy dönt, hogy akár fegyverekkel is támogatja Ukrajnát, akkor természetesen ezt mi is támogatni fogjuk, illetve hogyha a NATO úgy dönt, akkor akár katonai támogatást is nyújtana az ukránoknak.

A baloldal vezére, Gyurcsány Ferenc egyenesen „pocsék embernek”, „sz…r alaknak” nevezte azokat a magyarokat, akik nem hajlandók meghalni Ukrajnáért, a békét sürgető Orbán Viktort pedig gyávának.