Hajdú Péter kőkemény sallert osztott ki Havas Henriknek

A Bors a műsort követően megkereste Hajdú Pétert, aki nekik a következőt válaszolta a Havasra tett megjegyzésével kapcsolatban:

– A véleményem elhangzott a kamera előtt, és egy pillanatig sem gondolkodtam el azon, hogy ne kerüljön adásba, hisz most is ugyanezt gondolom Havas Henrikről. Ő egy wannabe stand-upos (önjelölt humorista – a szerk.), aki a saját történeteit meséli el szórakoztató formában, de riporternek elképesztően rossz. Igaz, ez az én szubjektív véleményem. De tényleg javaslom, hogy keressenek rá néhány interjújára, és nézzék vissza. Hogy mást ne mondjak, élő adásban sértett meg egy molett hölgyet, de a példák sora végtelenítve is játszható, ha csak szakmai szemmel figyeli az ember. Szóval innen, a vasárnapi ebéd mellől nézve is, Havas Henrik riporterként vállalhatatlan.