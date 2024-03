Havas Henrik foghegyről románozta le a magyar sportembert

A héten játszották a Magyarország–Koszovó válogatott labdarúgó-mérkőzést, ahol sikerült ismét győznie a nemzeti csapatnak. Az ország focikedvelő közönségét mérkőzésről mérkőzésre kényeztetik el Szoboszlaiék, immár 14 meccses a veretlenségi sorozatunk. Természetesen mindig vannak olyanok, akiknek ez a sikersorozat nem tetszik. Ilyen Havas Henrik is, aki most is csak fanyalgott az egyik posztjában, ahol kitért arra is, hogy a mérkőzés közvetítője, Székely Dávid viccesen megjegyezte, hogy a VAR-kocsiban is románok ülnek, így nem bízhatunk a hazai pályában.