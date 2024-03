Kiderült a szörnyű titok, Szabó Tímea feltüzelt csapata könyörtelenül lesújtott

Mint ismert, az LMP Vitézy Dávidot támogatja Karácsony Gergely helyett a közelgő főpolgármester-választáson. Ez a döntés jól láthatóan nagy galibát és fejtörést okoz a Gyurcsány vezette baloldalon. Ráadásul a Fidesz is megnevezte a jelöltjét a posztra Szentkirályi Alexandra személyében, így már két erős kihívóval is szembe kell néznie Karácsony Gergelynek, aki ténykedése során hibát hibára halmozott. Szinte semmi sem valósult meg eddigi ígéreteiből. Csődközelbe kormányozta a koszossá, rendezetlenné és kaotikussá vált várost. Működése alatt a balliberális vezetésű főváros parkolóhelyeket számolt fel, megemelte a parkolási díjakat és kiterjesztette a fizetős zónákat olyan helyeken is, amelyek korábban ingyenesek voltak. Írásos ígérete ellenére, nagy dugókat okozva, nem adta vissza az autósforgalomnak a Lánchidat, emellett városszerte megjelentek a biciklisávok mellett az úgynevezett Geri-karók: az Üllői úti és Váci úti sávval közfelháborodást váltott ki nemcsak a budapestiek, de a mentők között is – a Geri-karók növelik a káoszt és a dugókat városszerte.

Ilyen háttérrel nem csoda, hogy Karácsony Gergely fél a kudarctól, és az LMP lépését, Vitézy indulását személyes támadásnak veszi. A mikroszkóp alatt sem nagyon mérhető népszerűségű szabadcsapat, a Párbeszéd – Zöldek is kiakadt Ungár Péterék húzásán és könyörtelenül lesújtott az LMP-re.

Sikerrel járt a Párbeszéd lobbija, miután hétfőn hivatalossá vált, hogy az Európai Zöld Párt (EGP) felfüggeszti az együttműködését az LMP-vel. Az ok természetesen az, hogy Vitézy Dávidot támogatják Karácsony Gergely helyett.

„Az Európai Zöld Párt Európa-párti és demokráciapárti mozgalomként elkötelezetten küzd Orbán Viktor magyar miniszterelnök szélsőjobboldali, Európa-ellenes és populista rezsimje ellen” – áll a párt hivatalos közleményében. Az EGP úgy tartja, hogy Karácsony Gergely második budapesti győzelme nélkülözhetetlen a demokratikus és Európa-párti erők térnyeréséhez – olvasható a Mandiner cikkében, ahol megszólalt Kanász-Nagy Máté is. Az LMP-s politikus elárulta, hogy egyeztettek az Európai Zöld Párttal, hogy ők Vitézy Dávidot támogatják majd Karácsony helyett. De nem lepte meg őket a Párbeszéd aknamunkája az ügyben.