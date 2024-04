Gyurcsány azt tette, mint a gyöngytyúk azzal a bizonyos testnedvvel

Idézzünk fel néhány elemet Závecz cégével kapcsolatban korábbi cikkünkből.

Jól keresett a kampányéven Závecz Tibor vállalkozása: 130 millióról 175 millió forintra emelkedő nettó árbevétel, körülbelül tízmillió forintról 21 millió forint közelébe növekedett éves adózott eredmény. A ZRI Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Kft., amelynek az ismert baloldali közvélemény-kutató az egyedüli tulajdonosa, már 2018-ban és 2019-ben is némileg harmincmillió forint feletti adózott nyereséget könyvelt el. 2020-ban kisebb visszaesés következett – ne feledjük, ebben az évben nem volt országos választási kampány –, 2021-re azonban a korábbiaknál is magasabb árbevételt ért el. Kiderült az is, hogy Závecz 2022-ben is komoly megrendelésekre tehetett szert a baloldaltól, az egymást követő negyedik kétharmadot megelőző időszakban is.

A Telex publikált adatokat egyébként Závecz Tibor cégének a választást megelőző utolsó előtti héten készült kutatásából, amely mindössze kétszázalékos különbséget hirdetett a kormánypártok és a baloldali összefogás között. Végül Záveczék hiába látták hárommilliósnál is nagyobbnak a baloldali összefogás táborát, ténylegesen kétmilliónál is kevesebben szavaztak csak rájuk.