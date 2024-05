Gálvölgyi balos hazugságba mártott lándzsával támadt Orbánékra

Ez igen. Mindjárt elmorzsolunk egy könnycseppet. Csoda, hogy a lángos gigantikus árát nem emelte be a mondandójába, hiszen arról is Orbán tehet. Mindenesetre elsőrangú kampánybeszéd volt, annak ellenére, hogy Gálvölgyi nem politizált és nem is politizál soha. Arról nem is beszélve, hogy mindezek mellett még független és objektív is.

Gratulálunk, a művész úr ismét kiállította magáról a bizonyítványt.

Borítókép: Gálvölgyi János (Forrás: YouTube/Képernyőkép)

…

