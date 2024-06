Magyar Péter nem agymosott, csak hazudik

Az agymosottak egyelőre nem indítottak petíciót annak érdekében, hogy tiltsák be Magyar Pétert, mert viszolygást kelt bennük, a kiskorúakat pedig megállítja a fejlődésben a gerinctelenségnek és jellemtelenségnek ez a mértéke. Néhányan azért elgondolkodtak azon, hogy miképpen mentesítette magát oly hirtelen az évtizedes agymosás negatív hatásai alól a Fidesz közeléből, annak is a kemény magjából érkezett agresszív pukkancs, milyen pirulát szed, és miért nem ad belőle mindazoknak, akiket meg akar váltani. De nincs az az agymosás, ami annyira el tudná venni bárkinek is a józan eszét, hogy ezek után elhiggye ennek az önjelölt hamis prófétának egyetlen szavát is.

Anélkül, hogy meg akarnánk zavarni bárkinek is a politikai éleslátását, szögezzük le, hogy Magyar Péter ugyanolyan háborúpárti, mint bármelyik régi vagy újonnan hozzácsapódott baloldali elvtársa.

Piramisjátékosok, köztörvényes bűnözők és Soros-ügynökök népes kompániája által támogatva akarja ez a politikai kókler betiltani a háborúellenes kampányt, miközben azt hazudja a képünkbe vigyorogva, hogy ő békepárti. Titokban bevethetőnek tart minden eszközt az oroszok ellen, és alig várja a végső csapás tervének megvalósulását, de közben letagadja, hogy botcsinálta szakértői a sorkötelezettség visszaállításán merengenek. Mert az agymosottaknak szánt szövegeiben azokkal az édesanyákkal érez együtt, akik még véletlenül sem szeretnék hullazsákban visszakapni gyermeküket az ukrán frontról, de igazából kenyéradó gazdájának, a háborús uszító Soros-hálózatnak akar megfelelni, mert az állandó utcai hőbörgés százmilliós költségeit valamiből fedezni kell.

Aki pedig a háborús uszítók pénzéből, a háború elhúzódásának és kiterjesztésének lépéseit támogatja, a háborúellenes megnyilvánulásokat pedig betiltaná, az hiába hazudja magáról, hogy békepárti, maga is háborús uszító. Ha beperel, ha betilt, ez akkor is így van.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Havran Zoltán)

...

