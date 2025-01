Ezek megőrültek, agyukra ment a Magyar Péter-imádat

A baloldali szakértők annyira ki vannak készülve a Fidesz, immár 15. éve tartó regnálásától, hogy olyan nonszensz dolgokat is mondanak, ami már tovább mutat egyszerű tévedésnél, elérték a kóros szintet. A tudományos szocializmus nagy ismerője Ágh Attila elvtárs egész biztosan. A filozófus, egyetemi tanár a Klikk TV Tíz című műsorában átlépte a Rubicont. Ágh szerint Magyar Péter belekerült egy tanulási folyamatba és ezt be is ismeri.