Az internet lovagja az asztalra csapott, kőkeményen szétzúzta a balos világot + videó

Wellor, mint mindig, most is megmutatta, hogy a közélet ütőerén tartja az ujját. Ezúttal az átláthatósági törvény kapcsán siránkozó, őrjöngő baloldali, libsi médiumokat osztotta ki legújabb számában. A stílus továbbra is zseniális: a nagyon kemény, parázs, vitriolos szöveg ritmusos, fülbemászó zenével párosul.