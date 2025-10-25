Ami elég hosszú ideje tart...

Mindenekelőtt muszáj elolvasni magát a hírt, már amennyiben hírnek lehet nevezni ezt az egészen szürreális borzalmat. Olvassák és azután töprengjünk el a Nyugat állapotán – íme:

„Elképesztő: nem tartott elég hosszan a kislány megerőszakolása, ezért nem lehetett kitoloncolni a migránst.

A svéd társadalmat sokkolta egy ítélőtáblai döntés, amelyben egy 18 éves eritreai férfi csak három év börtönt kapott egy 16 éves lány megerőszakolásáért. A bíróság szerint a migráns nem követett el »kivételesen súlyos« bűncselekményt, mivel a támadás nem tartott elég sokáig ahhoz, hogy indokolja a kiutasítását.

Svédországban hatalmas felháborodást váltott ki, hogy a bíróság nem utasítja ki a migránst, aki egy 16 éves lányt erőszakolt meg, mivel a testület szerint a támadás nem tartott elég sokáig ahhoz, hogy »kivételesen súlyos bűncselekménynek« minősüljön. A La Derecha Diario beszámolója szerint az északi ország igazságszolgáltatása úgy ítélte meg: a cselekmény komoly, de nem elég hosszú ideig tartott ahhoz, hogy indokolja a kiutasítást.

A migráns Svédországban maradhat

A döntést az Észak-Norrlandi Fellebbviteli Bíróság hozta meg, miután az eritreai menekült, Jazíd Mohamed bűnösnek vallotta magát Meya Åberg, a 16 éves svéd lány megerőszakolásában. Az eset tavaly szeptember 1-jén történt, amikor a lány a munkahelyéről tartott hazafelé. Miután lekéste a buszt, egy gyalogos aluljáróban támadt rá Mohamed, és szexuálisan bántalmazta.

A bíróság három év börtönre ítélte a férfit, de a kiutasítást elutasította, arra hivatkozva, hogy »a támadás időtartama« nem teszi lehetővé, hogy kivételesen súlyos bűncselekménynek minősítsék az esetet.

A svéd törvények szerint menekülteket csak akkor lehet kiutasítani, ha »kivételesen súlyos« bűncselekményt követnek el, vagy ha komoly veszélyt jelentenek a közrendre és a biztonságra. A bíróság úgy ítélte meg, hogy Jazíd Mohamed nem jelent fenyegetést, így Svédországban maradhat, és börtönbüntetését is ott tölti le.

A nemi erőszak sok esetben kivételesen súlyos bűncselekménynek számít, ami indokolhatja a menekült kiutasítását. Ugyanakkor minden esetet egyénileg kell megítélni. A támadás jellege és időtartama alapján a bíróság úgy találta, hogy ez nem tartozik ebbe a kategóriába – áll az ítélet indoklásában. A döntés heves közfelháborodást váltott ki Svédországban. Sok politikus és helyi lap szerint a bíróság a migráns jogi státuszát előbbre helyezte az áldozat sérelmének súlyánál. A kormányt egyre nagyobb nyomás éri, hogy szigorítsa a menekültek kiutasítását lehetővé tevő szabályokat, különösen a szexuális bűncselekmények esetében. A svéd közvéleményben újra fellángolt a vita arról, meddig terjedhet a menekültek jogi védelme olyan esetekben, amikor ők maguk sértik meg az ország törvényeit.”