Még egyszer – utoljára – a Lázár elleni hisztériáról

Mindenekelőtt szeretném, ha elolvasnák a számomra hiteles és fontos megszólalásokat, különösen a cigány Forgács Istvánét.

Apáti Bence ezt írta: „A mai Lázárinfón csúnyán lebukott a Tisza! Utaztatott momentumos-tiszás politikus-statisztákkal játszatták el a felháborodott romákat. A leghangosabb szereplő például az a Csík Miklós volt, aki korábban a Momentum színeiben indult, most persze a Tiszát támogatja, a második leghangosabb pedig Lőcsei Lajos volt – híres, hírhedt kordonbontó –, szintén momentumos politikus, és minő meglepetés: jelenleg szintén a Tiszáért harcol. Most is ez történt. A rendzavarást amúgy a Magyar Péter testvére által vezetett Kontroll jó előre be is harangozta.

Nyilván tudtak róla, hogy mi készül, hiszen a Tisza és a Momentum együtt szervezte, koordinálta a provokációt. Utaztatta, felkészítette, kellékekkel látta el a politikus-statisztákat. Akik jól-rosszul, de tették a dolgukat, csinálták a fesztivált, a műbalhét, amiért küldték őket.

Ez most nagyon szánalmasra és átlátszóra sikerült, Péter, még magadhoz képest is egy nagyon gyenge és színvonaltalan előadást rendeztél. Ami rettentően hamis volt, úgyhogy hatalmasat bukott.”

Forgács István: „A tökéletes, legteljesebb dilemma. Nem vagy cigány. Igazából egyet sem, de ha már muszáj, akkor pontosan olyan cigányokat szeretnél látni magad körül, mint amilyeneket Orbán és Lázár kínálna a magyar társadalomnak. Törekvő, tanuló, rendre vigyázó és dolgozó cigányokat. Akik egyetemet végeznek, érettségiznek, taxit vezetnek, szobafestenek, elviszik a szemetet vagy wc-t is takarítanak. Igen, ilyeneket akarsz.

Az a baj, hogy közben Te most azt hiszed, hogy majd a Tiszára szeretnél szavazni, mert gyűlölöd Orbánt. De a Tisza nem olyan cigányokat akar, mint Orbán és Lázár. Keserű igazság. A Tisza dupla családit ígér, kötelező iskolakörzet-határokat (együtt tanulnak majd a gyerekeid velük, örülsz, igaz?), kibővített munkanélküli segélyt.

Amit Te akarsz, az egész egyszerűen nem létezik. Ha jó értelemben változó cigányokat akarsz, azt Orbán kínálja. És azokat akarod, ha már muszáj. Még ha krumpliért megvehető birkáknak is tartottad őket, legalább dolgoznak is végre – ismered el magadban.