Még egyszer – utoljára – a Lázár elleni hisztériáról

Azoknak pedig ott Gyöngyösön egy üzenet küldhető: saját fajtátok ocsmány árulói vagytok.

Mindenekelőtt szeretném, ha elolvasnák a számomra hiteles és fontos megszólalásokat, különösen a cigány Forgács Istvánét.

Apáti Bence ezt írta: „A mai Lázárinfón csúnyán lebukott a Tisza! Utaztatott momentumos-tiszás politikus-statisztákkal játszatták el a felháborodott romákat. A leghangosabb szereplő például az a Csík Miklós volt, aki korábban a Momentum színeiben indult, most persze a Tiszát támogatja, a második leghangosabb pedig Lőcsei Lajos volt – híres, hírhedt kordonbontó –, szintén momentumos politikus, és minő meglepetés: jelenleg szintén a Tiszáért harcol. Most is ez történt. A rendzavarást amúgy a Magyar Péter testvére által vezetett Kontroll jó előre be is harangozta.

Nyilván tudtak róla, hogy mi készül, hiszen a Tisza és a Momentum együtt szervezte, koordinálta a provokációt. Utaztatta, felkészítette, kellékekkel látta el a politikus-statisztákat. Akik jól-rosszul, de tették a dolgukat, csinálták a fesztivált, a műbalhét, amiért küldték őket.

Ez most nagyon szánalmasra és átlátszóra sikerült, Péter, még magadhoz képest is egy nagyon gyenge és színvonaltalan előadást rendeztél. Ami rettentően hamis volt, úgyhogy hatalmasat bukott.”

Forgács István: „A tökéletes, legteljesebb dilemma. Nem vagy cigány. Igazából egyet sem, de ha már muszáj, akkor pontosan olyan cigányokat szeretnél látni magad körül, mint amilyeneket Orbán és Lázár kínálna a magyar társadalomnak. Törekvő, tanuló, rendre vigyázó és dolgozó cigányokat. Akik egyetemet végeznek, érettségiznek, taxit vezetnek, szobafestenek, elviszik a szemetet vagy wc-t is takarítanak. Igen, ilyeneket akarsz.

Az a baj, hogy közben Te most azt hiszed, hogy majd a Tiszára szeretnél szavazni, mert gyűlölöd Orbánt. De a Tisza nem olyan cigányokat akar, mint Orbán és Lázár. Keserű igazság. A Tisza dupla családit ígér, kötelező iskolakörzet-határokat (együtt tanulnak majd a gyerekeid velük, örülsz, igaz?), kibővített munkanélküli segélyt.

Amit Te akarsz, az egész egyszerűen nem létezik. Ha jó értelemben változó cigányokat akarsz, azt Orbán kínálja. És azokat akarod, ha már muszáj. Még ha krumpliért megvehető birkáknak is tartottad őket, legalább dolgoznak is végre – ismered el magadban.

Ezzel szemben amit Magyar Péter és Bódis Kriszta kínál, az megint a 2010 előtti jóeNberkedés, amivel viszont most együtt járna a teljes társadalmi kettéválasztódás, amelyben a lehető legjobban zárkózol, sőt menekülsz majd el a cigányoktól. Igen, erről is szavazol április 12-én.”

És még egy Forgács István:

„Akkor még egyszer Lázár igazáról.

Anyám közel a 70-hez is hajnali 3.30-kor kelt. Gyalogolt másfél kilométert a kifőzdéig. Ő 50 fölött, felnőtt fejjel szerzett papírt arról, hogy szakács szakmunkás. A kifőzdében 120-150 adagot főztek, amiért 11 körül bejöttek vagy kivitték azokhoz, akik azt korábban megrendelték. És anyám dolgozott, mert tenni akart. Vizes lábbal, az akkor már otthon ápolt apámmal, akihez sietett haza 11 után. Nem volt rászorulva. De szerette a munkát. És slaggal kisikálta a kondérokat, pakolta a moslékot. Soha egy hangos szava nem volt.

És amikor a méltóságáról kérdezték, azt mondta: diplomás gyerekeket nevelt fel, és hogy az ő méltósága az egekig ér.

Miközben börtönviselt cigányvezetők fakadnak most látványosan sírva (a Fidesz táborában is!), addig én csak azt tudom mondani: az őszinte szó akkor ér valamit, ha bánt. Mutatja, hogy miben és mennyire kell még változni. Lázár örömmel beszél majd a diplomás cigányokról is biztosan.

De most azokat az embereket akarja megbecsülni (MEGBECSÜLNI!), akik wc-t pucolnak. Kukásautót vezetnek. Hányást takarítanak. Szállodai lepedőt mosnak. Lábast mosogatnak. És ha sokan vannak köztük cigányok, akkor ők minden méltóság büszke birtokosai.

A többiek, akik csak okot találtak az újabb elégedetlenkedésre, ők szégyelljék magukat. Menjetek, kérjetek pólót NoÁrontól.

Azzal biztosan beljebb leszünk. Ja, és a petíciót is írjátok alá. A kukásautón dolgozó cigányember még köpni sem köpne utánatok.

NEM LESZÜNK SEGÉLYORSZÁG.”

Köszönöm.

És néhány gondolat még, utoljára. Akik most Gyöngyösön csinálták a műbalhét, rettenetes gazemberek egyfelől, ostoba barmok másfelől. Pont úgy, ahogy a vécékefékkel házaló momentumos, kétfarkú kutyás senkik, a szerencsétlen Oláh Ibolya énekesnő pedig nem gazember, csak egy hülye.

Azoknak pedig ott Gyöngyösön egy üzenet küldhető: ti nem Sárközik vagytok az Egri csillagokból, hanem Hegedűs hadnagyok. Saját fajtátok ocsmány árulói. Fogjátok be a pofátokat, és majd akkor nyissátok ki újra, ha meg tudjátok köszönni mindazt, amit az elmúlt tizenhat évben kaptatok az Orbán-kormányoktól, mert a rendszerváltás óta soha, senkitől nem kaptatok ennyit. Ameddig ezt nem bírjátok felfogni, nem bírjátok kimondani és nem vagytok képesek megköszönni, addig kuss a nevetek! Addig ti nem vagytok egyebek, mint a „mi folyik itt Gyöngyösön?” „főhőse”, aki amúgy a maga szintjén pontosan ugyanolyan, mint Magyar Péter, akinek megbízásából most üvöltöztetek és lobogtattátok a hülye piros lapjaitokat, idióták. (Itt megnézhető: https://www.youtube.com/watch?v=lWzdLiWnDo0)

Végezetül pedig álljon itt Lázár János mondandója, amire persze az üvöltöző, gyáva gazemberek már nem voltak kíváncsiak:

Lázár János – Hogy mindenki megértse!

Facebook https://www.facebook.com/lazarjanosfidesz/posts/hogy-mindenki-meg%C3%A9rtse/1422279089252260/ https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1422279089252260&id=100044105470601&http_ref=eyJ0cyI6MTc2OTc3Njc3MDAwMCwiciI6IiJ9

