Október szeptemberben – Oktoberfest

Búza-Oktoberfest

Az Oktoberfest ugyan védett név, de a németeknél a kivétel mindig erősíti a szabályt. Münchentől alig 40 kilométerre találjuk Erding városkát, ahol augusztus végén rendezik meg a Herbstfestet, ami a müncheni fesztivál „kistestvére”, családiasabb, inkább a népviseletbe bújt helyi lakosok és a kevés turista és vendég tölti meg a sátrakat.

A városka főteréről a menet, élén a felcicomázott sörös lovaskocsikkal és a rezes bandával a sportpálya melletti fesztiváltérre sétál, ahol a rendezvényt a polgármester és az Erdinger sörfőzde idén már 84 esztendős tulajdonosa, Werner Brombach úr nyitja meg. A két sátor közül az egyikben az Erdinger Oktoberfestbier kerül csapra, a másikban a helyi lágersöröket főző Erdinger Hellest mérik. Az árak magyar pénztárcának itt is elég borsosak. Az 1 literes korsó sör körülbelül 10 euróba kerül, de mégis barátibbak, és a szórakozás is nyugodtabb, családiasabb. Bár a sramlizene és a 70-es 80-as évek világslágerei dallamára Erdingben is a padokra állva táncol és mulat a nagyérdemű.

Fotó: Vásárhelyi István – Beer Gastronomy

Magyar Oktoberfest-sörök

A magyar boltokban a német áruházláncok is rendszeresen polcra teszik a saját márkás Festbierjüket, ezek olcsóbbak és nem kellemetlenek, de minőségük elmarad a „nagy hatos” söreitől. Magyar kisüzemi sörfőzdék kínálatában a Fóti Sörfőzde Oktoberfestbierjét és a First Brewing Oktoberfestbiert találjuk, amik tisztes darabok, de még ők sem tudják azt, amit a nagy német márkák legjobbjai, bár a müncheni sörök közt akad közepes is.

A First idén szeptemberben ismét csapra veri az Öktöberfestbiert (így ö-vel), ami hosszabb kondicionálással és új élesztővel készült idén. Már a tavalyi változat is megnyerő, mézeskalácsos, diós malátával, kellemes borostyánszínnel hódító remek Märzenbier volt, megállná a helyét a német piacon is.

Fotó: Vásárhelyi István – Beer Gastronomy

Idén a Kőbányai Hop Top új főzdébe költözött, és ezt egy Hoproberfesttel ünneplik meg. A szeptember 22–24. közötti fesztiválon egy egészen új bajor helles sörrel és több kraftos csavarral várják a látogatókat a Maglódi úti főzdében.