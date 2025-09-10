Kraft Sörfesztivál – A kis generáció

A hőskor

A Maglódi út 47, a Főzdepark fogalommá vált. Egy olyan magyar sörös „hőskor” jelképévé, ahol megjelentek azok az új, modern felfogást képviselő sörfőzdék, akik az USA-ból és Angliából importálták a legújabb sörtrendeket és vegyítették a saját ötleteikkel. A Hop Top, Horizont, Mad Scientist, Monyo négyese szervezte meg először a volt Globus Konzervgyár (előtte Dreher Sörgyárak Rt) iparcsarnokának udvarán az első Kraft-fesztet, ahol a saját sörök mellett bemutatkozhattak olyan feltörekvő új főzdék, mint a Fehér Nyúl, a LöWolf vagy az Ugar vagy az Uradalmi. A Kraft-védjegy alá tömörített nyolc sörfőzde deklarálta először, hogy a csak nevükben kézműves sörök helyett csak minőségi alapanyagból készítenek sört.

A „kis” generáció

Amíg a 2011-es, első Főzdefeszt sörgeekjei a Brew Dog, az Anchor, a Flying Dog vagy a De Molen sörein szocializálódtak, addig a ma huszonéves sörfőzői már egy sokkal szélesebb hazai kínálatból is kóstolgatva szerették meg a kraft sört és tanulták ki profi módon a sörfőzést. Amíg sokaknak ezek az újabb főzdék és sörök csak nevek egy söröző csaplistáján, mindegyiküknek megvan a saját sörös evolúciója, sztorija.

A Szent András Sörfőzdét is megjárt Mátyus Tamás (Unity) saját brewpubot vezet a Király utcában, a Tacet Brewerynek szintén bejáratott helye van a Nagymező utcában. Az Etyeki két fiatal titánja Huszti Márk és Miksa Kende új lendületet, izgalmas dizájnt és remek söröket hozott a főzde korábbi szortimentje mellé. Mellettük a vidéki kraft is újra bemutatkozik. A győrújbaráti Vaskakas szintén rendszeres vendége a sörfesztiváloknak, széles palettával és nagyszerű sörökkel. A Hübris gerilla főzdeként indult, de nemrég már jubilált, és komoly főzdeként folyamatosan jelen van a szupermarketekben is. Csupor Marci már az első generáció sörfőzője, de a bérfőzések után nemrég alapított hatvani brewpubja, melyet egy kimustrált benzinkúton építettek föl, már nagyobb volumenben főzi a Tántorgó ParIPA vagy a ThermoStout néven klasszikussá vált söreit és új főzeteket.