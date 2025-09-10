Kraft Sörfesztivál – A kis generáció

Rendkívüli

A magyar „sörforradalom” második nagy fellendülése, a 2015-ös év óta már tíz év eltelt. Az akkori „nagyok” mellé egy új sörfőző-generáció is felnőtt. Ők is bemutatják legújabb söreiket az idei Kraft Feszten a Dürer Kertben szeptember 11 és 14 között.

Vásárhelyi István
2025. 09. 10. 10:59
Forrás: BPBW - Kraft Sörfesztivál
A hőskor

A Maglódi út 47, a Főzdepark fogalommá vált. Egy olyan magyar sörös „hőskor” jelképévé, ahol megjelentek azok az új, modern felfogást képviselő sörfőzdék, akik az USA-ból és Angliából importálták a legújabb sörtrendeket és vegyítették a saját ötleteikkel. A Hop Top, Horizont, Mad Scientist, Monyo négyese szervezte meg először a volt Globus Konzervgyár (előtte Dreher Sörgyárak Rt) iparcsarnokának udvarán az első Kraft-fesztet, ahol a saját sörök mellett bemutatkozhattak olyan feltörekvő új főzdék, mint a Fehér Nyúl, a LöWolf vagy az Ugar vagy az Uradalmi. A Kraft-védjegy alá tömörített nyolc sörfőzde deklarálta először, hogy a csak nevükben kézműves sörök helyett csak minőségi alapanyagból készítenek sört.

A „kis” generáció

Amíg a 2011-es, első Főzdefeszt sörgeekjei a Brew Dog, az Anchor, a Flying Dog vagy a De Molen sörein szocializálódtak, addig a ma huszonéves sörfőzői már egy sokkal szélesebb hazai kínálatból is kóstolgatva szerették meg a kraft sört és tanulták ki profi módon a sörfőzést. Amíg sokaknak ezek az újabb főzdék és sörök csak nevek egy söröző csaplistáján, mindegyiküknek megvan a saját sörös evolúciója, sztorija.

A Szent András Sörfőzdét is megjárt Mátyus Tamás (Unity) saját brewpubot vezet a Király utcában, a Tacet Brewerynek szintén bejáratott helye van a Nagymező utcában. Az Etyeki két fiatal titánja Huszti Márk és Miksa Kende új lendületet, izgalmas dizájnt és remek söröket hozott a főzde korábbi szortimentje mellé. Mellettük a vidéki kraft is újra bemutatkozik. A győrújbaráti Vaskakas szintén rendszeres vendége a sörfesztiváloknak, széles palettával és nagyszerű sörökkel. A Hübris gerilla főzdeként indult, de nemrég már jubilált, és komoly főzdeként folyamatosan jelen van a szupermarketekben is. Csupor Marci már az első generáció sörfőzője, de a bérfőzések után nemrég alapított hatvani brewpubja, melyet egy kimustrált benzinkúton építettek föl, már nagyobb volumenben főzi a Tántorgó ParIPA vagy a ThermoStout néven klasszikussá vált söreit és új főzeteket.

Fotó: BPBW - Kraft Sörfesztivál

Mellettük olyan feltörekvő, kis szériás söröket készítő sörfőzdék is ott lesznek, mint a HopTails a Sima vagy a Timco. Ki nem hagyható a listából a B*Bop Fermentory és a Dealbreaker. Cserniczky Botond gerilla főzetei a különleges receptek, limitált különlegességek sokaságát nyújtják. Extravagáns, különleges ízvilág és számtalan meghökkentő, de nagyon szépen felépített koncepció alapján elkészített sör fémjelzi a nevét. A Dealbreaker Pazinczár Péter (volt TuffBuzz) és Rebák Tibor, a Budapest Beer Week  két főszervezője nevéhez fűződik. Különleges söreik (az egyik kedvencem a Berlin Showdown – vérnarancsos-kávés berliner weisse) folyamatosan a nagy áruházak polcain találhatóak.

Fotó: BPBW - Kraft Sörfesztivál

Almabor, sörkereskedők, külhoni vendégfőzdék

Egy angol pubban elengedhetetlen egy cider-csap. A szervezők is gondolhattak erre, mert a Magyar Cider Egyesület idén meghívást kapott a Kraft-fesztre, és külön standdal várja azokat, akik a bolti cukros ipari ciderek helyett szeretné megkóstolni, milyen az igazi cider. A magyar cider-közösség már évente rendez fesztivált Etyeken a Budaprésnél. A Krafton négy különböző cider-készítő műhely mutatja be termékeit, így nem csak a szokásos sörös élményben lehet részünk.

Ahogy eddig megszoktuk, minden évben vannak olyan megkerülhetetlen hazai sörkereskedések, disztribútorok, akik folyamatosan kínálják a legtrendibb külföldi craft-söröket. A Beerselection, a Drink Station és a Budapest Beer Week mellett a legrégebbi, sokunk sörösbolt-alfájának tekintett Csakajósör is saját standon kínálja portékáját a feszten.

 

A Kraft-feszt hagyományosan meghív a környező országokból főzdéket. Nem mindig a leginkább sztárolt sörfőzdék mutatkozhatnak be, de a szervezők szeretnének bemutatni feltörekvő külföldi főzdéket is. Ezáltal a fesztivál egyfajta regionális seregszemlévé lép elő, ami a közép- illetve kelet-európai söröket is bemutatja. Itt lesz az általam nagyon kedvelt prágai Sibeeria mellett bemutatkozik két bolgár, egy másik cseh, egy észt, egy német és egy román főzde is.

Street food és zene

Egy sörös fesztivál nem maradhat remek street food nélkül. Külön udvaron válogathat a sörök után vagy mellé megéhezett látogató, olyan kiállítókkal, akiket a Michelin Guide is érdemesnek talált az ajánlásra. Nyolc különböző stílusú zenekar meg a hangulatról gondoskodik. Természetesen készült idén is fesztiválsör, melyet már a sörös üzletekben és persze a helyszínen is meg lehet kóstolni.

Fotó: BPBW - Kraft Sörfesztivál

A fesztiválra a belépés ingyenes, de 2990 Ft-ba kerül a hivatalos kóstolópohár, amit kedvezményes csomagokban olcsóbban, sőt akár ingyenesen is beszerezhetünk. A söröket előre megvásárolt tokenekért lehet megvenni és kóstolni.

A Kraft-fesztivál egy sajátos seregszemle. A hazai sörös elit és a fiatal, feltörekvő sörfőzdék egyedi és top minőségű interaktív galériája. Egy illatos, megkóstolható modern tárlat, amit semmiképp sem érdemes elmulasztani. A hétvégén újra irány a Dürer Kert!

