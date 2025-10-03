sörreceptmézeskalács

Budapesti Oktoberfest – Melyik a legjobb kisüzemi Festbier?

A müncheni Oktoberfest-sörök bár egyazon hat főzde készíti el a saját sörét, nem egyensörök, minden évben kicsit más az ízvilága az adott főzeteknek.

Vásárhelyi István
2025. 10. 03. 13:22
Forrás: A szerző felvétele
Egyre több hazai főzde rendez idén Oktoberfestet. Miután tavaly végigkóstoltuk a hat nagy müncheni sörgyár ünnepi söreit, idén megn a magyar sörfőzők munkáját. A budai Jégkert csapjai közül most öt hazai főzésű festbier is kóstolható, így kipróbáltuk mit tudnak a kisüzemi főzdék ebben a műfajban.

Ugyanaz, csak más

A müncheni Oktoberfest-sörök bár egyazon hat főzde készíti el a saját sörét, nem egyensörök, minden évben kicsit más az ízvilága az adott főzeteknek. Előfordul, hogy egy főzdének a söre, ami tavaly kevésbé ízlett, idén jobban esik. A magyar főzdék sem teljesen azonos recept alapján készítették a söreiket, sőt volt köztük, aki a borostyánszín Oktoberfest-Märzen helyett idén az erős, világos Oktoberfestbier stílusra váltott. Bár a tradicionális festbier a märzen volna, de ahogy Münchenben, úgy Magyarországon is kevesebb sötét sör fogy, így nem véletlen ez a váltás. Magam részéről azért örvendek annak, hogy maradt hagyományos märzen is a kínálatban. Vissza is sírom a Hacker-Pschorr és a Hofbräu csodás Fest-Märzenjét, mivel már ők is világos sörrel rukkolnak elő a nagy sörünnepre.

Milyen a jó Oktoberfest-sör?

A világos festbier viszonylag magas alkohollal 5,6-6,3%, kellemes mézes maláta és virágos komlóillattal, szép édes-keserű egyensúllyal bír. A különbséget az enyhe likőrös alkoholosság és az édes-keserű aránya adja meg. Vannak komlósabb zárású, vannak édeskésebb, világos baksörös hangulatú festbierek.

Az Oktoberfest-Märzen borostyánszínű, malátájában fűszeres mézeskalács, háttérben malátaszirup, csipkebogyós illatok érződnek. Ízében is megvan ez a lágy, simogató piskótás, diós malátás vonal.

Kortyérzetre mindkét fajta viszonylag apró, de határozott buborékokkal és enyhe alkoholos lecsengéssel adja meg a stílus sajátosságát. Hidegebb időben kifejezetten jól esik ez a tartalmasabb sör, bár – ahogy a Theresienwiesen a nagy sörsátrakban literes (Mass) korsókból jó drágán (idén 15,6 EUR / liter) vedeli a nép – gyorsan az ember fejébe szállhat.

 

A szerző felvétele

Ki lesz a győztes?

A Beerpornnal és a Max két sörrel hármasban kóstoltuk meg az öt csapolt Fesbiert. Itt lejjebb már nevesítem a söröket, de természetesen vakkóstolás előzte meg az eredményt. Mivel az Oktoberfest védett, ezért az adott főzdék marketingesei kreatívan áthidalták a problémát, és kraftos nevet adtak a söreiknek.

Szent András: Feszt Október – Hozza a klasszikus védjegyeket, mézes maláta, virágos komló, érzetre nagyon elbújik a test, könnyedebbnek éreztem, mint valójában, pedig 6% az alkoholja. Egy kicsit határozottabb keserű jobban állna neki, de remek, jól iható sör

First: Öktöberfest – Tavaly és két éve még egy erősebb Märzent készítettek, idén – vélhetően piaci megfontolásokból, egy „light”világos Festbiert főztek, ami 5%-os, de ez nem érződött rajta. Remek az édes-keserű balansz, jó a karbonizáció, harapható sör lett, és a testen sem érezni, hogy nem olyan magas az alkohol. Jól sikerült, bajor stíl láger.

Hop Top: Hoptoberfeszt – Egy kis plusz karamellás mellékillatot érezni, de aztán összeáll egy kellemes harmónia. Számomra egy kicsit „csehes” hangulata volt ennek a Festbiernek, vélhetően itt is áldoztak az ihatóság oltárán (4,8%) a klasszikus stílus ellenében.

Hübris-Csupor Craft Bier: Üktoberfest – Ez a sör már Märzen stílusban készült. Hagyományos borostyánszín, kellemes diós, mogyorós, gabonás illatok. Szépen mutatja magát a sötétebb maláták karaktere, de ízében van egy kis oda nem illő észteresség, és talán egy kicsit több idő kellett volna a sörnek, hogy összesimuljanak az ízek. Ha az előző „csehes” volt, akkor ebben kis „belga” hangulat érződik, ami itt idegen a stílustól.

Horizont: Oktober Klassiker Märzen – a Horizontnál nem ez az első märzen. Még a Covid elején ragadt benn nekik tartályban több hónapra egy ilyen stílusú sörük, ami a hosszú kondicionálás miatt egészen tökéletesre sikeredett akkor. Ez a sör talán nem annyira perfekcionális – bár lehetséges, hogy csak az emlékek miatt érzem ezt – de német söröket megszégyenítően nagyszerű darab. Klasszikus illat, az ízben szép harmóniában épül föl az édes-gabonás-keserű hármas, és a mézes édesség kalácshéjas, sütis kesernyével párosul. Remek darab, bár ez is visszafogottabb egy Fest-Märzennél, 5,3%, azonban ezt nem is bánja a fogyasztó.

A szerző felvétele

Eredmény és konklúzió

A két stílus (világos és märzen) nem igazán összemérhető, így a képzeletbeli dobogó tetejére ugyan egyöntetűen a First Öktöberfest sörét emeltük, de mellé szorosan felzárkózott a Horizont Märzenje. Kóstolótársaim a Hop Top sörét érezték jobbnak ő lett a bronzérmes, de különvéleményként meg kell jegyeznem, számomra a Szent András Feszt Október stílusában közelebb állt a német mintákhoz.

A II. világháborúig a hazai sörkultúra is remekül követte a monarchista és a német sörtradíciókat. Az évszakok, az ünnepek és a hétköznapok sörei benne voltak a köztudatban, nem csak egyszerűen sör létezett. Széles körben tudták a sörivók, mi a különbség a láger, a kiviteli (export), a márciusi (märzen) vagy a baksör között. A sörgyárak követték az évszakokat, ünnepeket, esemény volt egy-egy új sör megjelenése. Az 1945 utáni időszakban a sör „lezüllött”, a kommunista rendszer olcsó proletár-itallá degradálta, és ez csak nagyon lassan látszik kiveszni a köztudatból. Az ilyen alkalmak, mint a sok helyen megrendezett Oktoberfest nem csak a felhőtlen sörözésről és a főzdék bevételéről szólnak, hanem ennek a kulturális háttérnek a visszaemeléséről is, hogy megfelelően értékelhessük ezeket a nagy gonddal elkészített, jókedvre derítő őszi söröket.

 

               
       
       
       

