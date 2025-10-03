Budapesti Oktoberfest – Melyik a legjobb kisüzemi Festbier?

Egyre több hazai főzde rendez idén Oktoberfestet. Miután tavaly végigkóstoltuk a hat nagy müncheni sörgyár ünnepi söreit, idén megn a magyar sörfőzők munkáját. A budai Jégkert csapjai közül most öt hazai főzésű festbier is kóstolható, így kipróbáltuk mit tudnak a kisüzemi főzdék ebben a műfajban.

Ugyanaz, csak más

A müncheni Oktoberfest-sörök bár egyazon hat főzde készíti el a saját sörét, nem egyensörök, minden évben kicsit más az ízvilága az adott főzeteknek. Előfordul, hogy egy főzdének a söre, ami tavaly kevésbé ízlett, idén jobban esik. A magyar főzdék sem teljesen azonos recept alapján készítették a söreiket, sőt volt köztük, aki a borostyánszín Oktoberfest-Märzen helyett idén az erős, világos Oktoberfestbier stílusra váltott. Bár a tradicionális festbier a märzen volna, de ahogy Münchenben, úgy Magyarországon is kevesebb sötét sör fogy, így nem véletlen ez a váltás. Magam részéről azért örvendek annak, hogy maradt hagyományos märzen is a kínálatban. Vissza is sírom a Hacker-Pschorr és a Hofbräu csodás Fest-Märzenjét, mivel már ők is világos sörrel rukkolnak elő a nagy sörünnepre.

Milyen a jó Oktoberfest-sör?

A világos festbier viszonylag magas alkohollal 5,6-6,3%, kellemes mézes maláta és virágos komlóillattal, szép édes-keserű egyensúllyal bír. A különbséget az enyhe likőrös alkoholosság és az édes-keserű aránya adja meg. Vannak komlósabb zárású, vannak édeskésebb, világos baksörös hangulatú festbierek.

Az Oktoberfest-Märzen borostyánszínű, malátájában fűszeres mézeskalács, háttérben malátaszirup, csipkebogyós illatok érződnek. Ízében is megvan ez a lágy, simogató piskótás, diós malátás vonal.

Kortyérzetre mindkét fajta viszonylag apró, de határozott buborékokkal és enyhe alkoholos lecsengéssel adja meg a stílus sajátosságát. Hidegebb időben kifejezetten jól esik ez a tartalmasabb sör, bár – ahogy a Theresienwiesen a nagy sörsátrakban literes (Mass) korsókból jó drágán (idén 15,6 EUR / liter) vedeli a nép – gyorsan az ember fejébe szállhat.

A szerző felvétele

Ki lesz a győztes?

A Beerpornnal és a Max két sörrel hármasban kóstoltuk meg az öt csapolt Fesbiert. Itt lejjebb már nevesítem a söröket, de természetesen vakkóstolás előzte meg az eredményt. Mivel az Oktoberfest védett, ezért az adott főzdék marketingesei kreatívan áthidalták a problémát, és kraftos nevet adtak a söreiknek.