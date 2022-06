Rosszul lett a magyar úszó a világbajnoki döntő után

Kós az ötödik legjobb idővel került be a döntőbe, amelyben nagyon erősen kezdett.

Féltávnál, a hát után a második helyen állt, mindössze nyolc századdal az éllovas amerikai Carson Foster mögött.

Kós Hubert rosszul lett a döntő után

Azután jött a mell, Kós hagyományos gyenge pontja, amelyen ezúttal is visszaesett az ötödik helyig. Utána gyorson már nem maradt ereje arra, hogy visszakapaszkodjon, és a hatodik helyen ért be a célba.

Az 1:57,26 elmaradt az egyéni legjobbjától, noha Sós Csaba arra számított, hogy azon egy másodpercet javítani tud és akkor harcban lehet az éremért. Ha így tesz, az 1:56-on belüli eredménnyel valóban, a bronz meglehetett volna neki. De Kós így is teljesen kiúszta magát. Olyannyira, hogy rosszul lett a döntő után, ezért a vegyes zónában sem jelent meg a szokásos interjúkra.

A 200 vegyes világbajnoka Léon Marchand lett, aki az olasz Massimiliano Rosolino 2001-es sikere óta az első európai vb-aranyérmese a számnak. A 19 éves francia le sem tagadhatná, hogy az edzője az a Bob Bowman, aki Michael Phelpset is elkísérte a legendává válás útján. Marchand ugyanazokban a számokban villog, mint annak idején Phelps: győzött Budapesten mindkét vegyes számban, 200 pillangón pedig ezüstérmes lett a világrekordot döntő Milák Kristóf mögött.

Oda kell figyelni rá.

Kapás trónja a kanadai csodalányé

Kapás Boglárka címvédőként állt rajthoz 200 pillangón, de ezúttal már az is kisebbfajta csoda volt, hogy eljutott a fináléig. Az év elején még a visszavonulás is foglalkoztatta a makacs deréksérülése miatt, két hónapja még nem tudta, hogy itt lesz-e a vb-n, két hete pedig még azt sem, hogy a 200 pillangót elvállalja-e.

Elvállalta, és nem bánta meg.

Kapás szokásához híven lassabban kezdett 200 pillangón, a mezőny viszont gyorsabban lendült bele a megszokottnál. Emiatt 2019 világbajnoka túl nagy hátrányba került, és hiába hajrázott menetrendszerűen, ez már csak arra volt elég, hogy az utolsó előttit behozza: Kapás a dán Helena Bachhal együtt 2:08,12-t teljesített, így holtversenyben a hetedik helyen végzett.

Gyengébb időt úszott, mint a keddi elődöntőben (2:07,89), de azzal sem végzett volna előrébb a hetedik helynél. – Elég sokat kivett belőlem az elődöntő, amit most éreztem magamon – mondta Kapás a vegyes zónában. – Szerettem volna megelőzni legalább egy embert a döntőben, ez majdnem sikerült, de összességében nem bántam meg, hogy elindultam a vb-n.

Kapás trónját 200 pillangón a kanadai Summer McIntosh foglalta el, aki juniorvilágcsúccsal nyert (2:05,20).

Róla még egész biztosan sokat hallunk majd, 400 gyorson egy ezüstérmet is szerzett már Budapesten, szerdán viszont történelmet írt: 15 évesen és 308 naposan a legfiatalabb kanadai világbajnok lett. Összességében pedig a kínai Je Si-ven 2011-ben, 200 vegyesen aratott győzelme óta nem volt ilyen fiatal egyéni vb-aranyérmes úszásban.

Németh Nándor elhagyta a sapkáját

Németh Nándor tavaly országos csúccsal volt nyolcadik a tokiói olimpián 100 gyorson, és a hazai vb-n minden tekintetben túlszárnyalta az akkori teljesítményét. A rekordját már a keddi elődöntőben meg kellett döntenie, ugyanis holtverseny miatt szétúszásra kényszerült az olasz Lorenzo Zazzerivel, akit új csúcs felállításával (47,69) győzött le.

Ezt az időt Németh nem tudta megismételni a döntőben (úszás közben még az egyik sapkáját is elhagyta), ám a 48,13-mal így is előrébb végzett, mint Tokióban – hatodik lett.

– A lendület és a magabiztosság, amit a szétúszás adott, munkált bennem, de megéreztem, hogy kedden kétszer kellett felállnom a rajtkőre. Összességében elégedett vagyok – fogalmazott Németh, aki a 2019-es vb után újra hatodik lett 100 gyorson, amelynek bajnoka a 17 éves román, David Popovici lett, aki korábban 200 gyorson is nyert.

Ötödik a női gyorsváltó

A nap zárásaként a 4×200-as női gyorsváltó döntője következett. Az ötödik idővel jutottak be a fináléba a lányok, Sós Csaba pedig egy helyen változtatott a csapaton. A rangidős Jakabos Zsuzsanna helyét Kapás Boglárka vette át, aki tehát az egyéni döntője után a váltót is segítette. A Pádár Nikolett, Molnár Dóra, Késely Ajna és Kapás összetételű négyes 7:57,90-et úszott, ami gyengébb volt az elődöntős időnél, de ugyanúgy ötödik helyet ért, ami az elérhető maximum volt a négy nagy nemzet, helyezési sorrendben az Egyesült Államok, Ausztrália, Kanada és Kína mögött.

Kettő + egy (?) magyar döntős csütörtökön

A férfi 200 hát középdöntőjében Telegdy Ádám a tokiói olimpia ötödik helyezettjeként magabiztosan jutott be a csütörtöki fináléba, melyben meglepetésre nem az egyetlen magyar lesz, ugyanis a nyolcadik helyen Kovács Benedek is becsúszott a döntőbe. Csütörtökön emellett a férfi 4×200-as gyorsváltó is döntőesélyes, hiszen a fiúk 2017-ben ugyanebben a felállásban (Márton Richárd, Milák Kristóf, Holló Balázs, Németh Nándor) juniorvilágcsúccsal nyerték meg a korosztályos vb-t.

