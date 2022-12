Peléék végleg megnyerték és végleg el is veszítették a világbajnoki trófeát + videó!

Ám miután úgy szólt a megegyezés, hogy az az ország, amelyik harmadszorra is megnyeri a trófeát, végleg megtarthatja azt, 1970-től a brazilok tulajdonába kerül örökre a Jules Rimet-kupa. Egy ideig az is kétséges volt, hogy az első mexikói vb-n ott lesz-e egyáltalán a kupa, merthogy a ’66-os győztes Angliában lába kélt – végül a legendás eb, Pickles, a csodakutya kiszagolta és megtalálta azt egy londoni bozótosban. (Aztán egy nemrégiben napvilágot látott visszaemlékezés szerint a kutyus csalhatatlan szimata mellett történt egy megegyezés is a tolvaj felbujtóival…)