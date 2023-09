Öngólokat és gólokat is szállított a múlt héten a magyar légió

A német másodosztályban is találunk magyarokat, a Herthában Dárdai Pál vezetőedző mellett a három fiát is. Közülük Palkót megműtötték, így nem számíthatott rá az édesapja Kielben, Márton kezdett, a 68. percben jött le a pályáról, Bence tíz perccel később állt be, a csapat pedig bár 2-0-ra vezetett, nagy nehezen nyert 3-2-re. A Hamburg 2-1-re kikapott Osnabrückben, Német Andrást a 91. percben cserélte be az edzője.

A KIEL ÉS A HERTHA MECCSÉNEK AZ ÖSSZEFOGLALÓJA

Az Európa-ligában szurkolhattunk még egy magyarnak, ám Bolla Bendegúz csapata, a svájci Servette otthon kikapott 2-0-ra a Slavia Prahától, a magyar védő végig a pályán volt. Így volt ez a bajnokságban, ahol a Servette Luzernben játszott és kapott ki 2-0-ra, Bolla Bendegúz sajnos öngóllal járult hozzá a vereséghez. A francia élvonalban a Le Havre a sérült Loic Nego nélkül győzte le 2-1-re a Clermont együttesét. Az izraeli első osztályban a Maccabi Bnei Raina Koszta Márkkal a kezdőben nyert 2-1-re a Beitar ellen, a magyar csatárt a 68. percben cserélték le. A török bajnokságban Mocsi Attila ezúttal is végig tagja volt a Rizespornak, amely hazai pályán 1-1-et játszott a Sivassporrral, Cipruson pedig az Apollon Varga Kevin szolgálataira a 78. perctől igényt tartva győzte le 2-0-ra az AEL LImasszolt.

Vancsa Zalán már kulcsember a Lommelben

Az európai másodosztályú bajnokságok közül az olaszban Nagy Ádámot a múlt héten kiállították, ezért nem lehetett ott a Pisában, amely idegenben nyert 1-0-ra a FeralpiSalo ellen, Balogh Botond pedig a Parma kispadjáról nézte, ahogyan a társai hazai környezetben 1-1-re végeznek a Sampdoriával. A belga második vonalban Vancsa Zalán nagyszerűen teljesített a Lommelben, előbb lekészített egy labdát lövésre az első gólt szerző Karimnak a Francs Borains ellen 3-0-ra megnyert meccsen, majd a 72. percben maga fejezett be góllal egy akciót: a jobbról középre lőtt labdát továbbította hét méterről a kapuba. Vancsa Zalán csapata hat meccsen szerzett 15 ponttal, kétpontos előnnyel vezeti a belga másodosztály tabelláját a Waregem előtt, és a jó szereplésben az egyszeres magyar válogatott támadó is fontos szerepet játszik, két gólnál és három gólpassznál tart ebben az idényben.

VANCSA ZALÁN GÓLJA

Távolabbra tekintve Japánban Vécsei Bálintot nem cserélte be a Vissel Kobe edzője, a csapat 1-0-ra felülmúlta a Cerezo Oszakát. Ádám Martin a múlt héten kétszer is pályára lépett, és büszke lehet erre a két meccsre: csapata, az Ulszan Hyundai előbb 3-1-re legyőzte az ázsiai Bajnokok Ligájában a thaiföldi Pathum Unitedet, a magyar csatár három érvényes és egy érvénytelen gólt szerzett és végig a pályán volt, majd vasárnap a bajnokságban is kezdett a Szuvon vendégeként, az Ulszan nyert 3-2-re, Ádám Martin gólpasszt adott, majd a 71. percben lecserélték.

Az észak-amerikai profi ligában, az MLS-ben két fordulót rendeztek meg a múlt héten. A Philadelphia Union előbb 2-2-t játszott a Charlotte stadionjában, Gazdag Dániel végig ott volt a pályán, és szerzett egy gólt tizenegyesből. a Charlotte 2–0-ra vezetett, ám a Philadelphia képes volt talpra állni: a csereként beálló Quinn Sullivan a 70. percben szépített, majd Gazdag Dániel a 97. percben gólra váltott egy tizenegyest.

A pontszerzés – a többi eredmény ismeretében – azt jelentette, hogy a Keleti főcsoport negyedik helyén álló Union a hátralévő mérkőzésektől függetlenül biztossá tette szereplését az idei playoffban. Gazdag az idei huszadik gólját szerezte a Philadelphia összes tétmérkőzését figyelembe véve, és megerősítette kiváló büntető-végrehajtási mutatóját: 18-ből 18-at rúgott be (kupabeli szétlövések nélkül),

a bajnoki alapszakaszban 11-ből 11-et. Vasárnap a Philadelphia a Los Angeles FC-t fogadta, 0-0 lett a vége, és a magyar támadó fejesgólját nem adta meg a játékvezető.

GAZDAG DÁNIEL TIZENEGYESE

It's level now. 😮‍💨



Daniel Gazdag ties the game from the spot. #DOOP pic.twitter.com/iOYg4zd2aV — Major League Soccer (@MLS) September 21, 2023

Az MLS másik magyarja, Sallói Dániel végig részese volt a Sporting Kansas City hazai 3-0-ás vereségének a Nashville-től, majd a hét végén a 62. perctől játszott a csapatában, amely ugyancsak otthon 2-1-re legyőzte a Houston Dynamót.

Borítókép: Kerkez Milos éppen a saját kapujába csúsztatja a labdát (Fotó: Steve Bardens)