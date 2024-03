Kerkez Milos, Liverpool- és Bayern München-játékosok után sírhatnak a szerbek

Kerkez, Bajcetic és Pavlovic a következő tíz-tizenöt évben a szerb válogatott vezérei is lehetnének, de más utat választottak, amiben bizonyosan a szerbek könnyelműsége is szerepet játszik. – Szerbia sosem keresett meg, Magyarország már 15 éves koromban is. Itt tisztelnek, ahogy a családomat is, ezt sosem fogom elfelejteni – indokolta meg Kerkez, ő miért döntött a magyar színek mellett.