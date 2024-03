Mesterhármassal is előrukkolt a múlt héten a magyar légió

Cipruson a kupa negyeddöntőjében az Omonia nélkül lépett tovább 3-1-gyel a Zakakiu együttesén. Negyeddöntőzött a horvát kupában a Hajduk Split is, amely 5-0-ra kiütötte a Varazdint, Kleinheisler László a 61. percben állt be, és három perccel később gólt szerzett. Szombaton a bajnokságban is győzött a Hajduk, 1-0-lal küldte haza az Istra 1961 csapatát, a magyar középpályás most a 75. percben léphetett pályára. A román Superligában a Sepsi OSK a Botosani vendégeként nyert 2-1-re, Kecskés Ákos csereként állt be a 70. percben, Varga Kevin kezdett és a 70. percben lecserélték, Varga Roland végig a kispadon ült.

Európán kívül három magyar labdarúgó játszik a légió képviseletében. Dél-Koreában az Ulszan Hyundai Ádám Martint végig a kispadon jegelve győzte le 1-0-ra a Pohangot. A tengerentúlon a Philadelphia Union a CONCACAF Bajnokok Ligájában 3-3-at játszott otthon a Costa Rica-i Saprissával, és 6-5-ös összesítéssel nyolcaddöntőbe jutott a hazai 3-3 után, gólpasszt adott, és a 95. percben lecserélték. Az észak-amerikai profi ligában, az MLS-ben a két magyar érdekeltségű csapat egymással csapott össze, a Philadelphia Sallói Dánielékhez utazott Kansasba. Sallói kezdett, és a 87. percben cserélték le, Gazdag viszont csak a kispadról szállt be a szünetben, és a vendégek a 95. percben egyenlítettek 1-1-re.

