Mbappé vigaszdíja összetört angol álmokat jelentene

Az albán válogatottal nem volt kegyes a sors, amikor kisorolták az Európa-bajnoki csoportokat. Megkapta maga mellé a Nemzetek Ligája-győztes spanyolokat, az Eb-címvédő olaszokat és a vb-bronzérmes horvátokat. Az albánok keretének értéke (112 millió euró) eltörpül a három nagyágyú mellett, így nem jelentene meglepetést, ha pont nélkül zárnák a csoportkört. Persze az Eb-selejtezők során a csehek és a lengyelek orra alá is borsot törtek a balkániak, talán most is sikerülhet nekik.

Az albánok itt még a kijutásnak örültek, nem annak, hogy a halálcsoportba kerültek Fotó: AFP/Elena Covalenco

A spanyolok a 2023-as NL-diadal óta szárnyalnak, azóta tíz meccsből nyolcat megnyertek, csak egy Brazília elleni döntetlen és Kolumbia elleni vereség csúfította el az eredménysort. és társai nagy kedvvel játszanak, amire az ellenfeleik rendszerint ráfáznak. Az említett tíz mérkőzésből

csak három alkalommal fordult elő, hogy a spanyolok nem találtak be legalább háromszor, de júniusban Andorrát és Észak-Írországot összesítve 10-1-re győzték le, a selejtezőkön pedig Ciprust és az Eb-résztvevő Georgiát hat-hat góllal verték. Ha az Európa-bajnokságra is átmentik a formájukat, a riválisaiknak lesznek nehéz napjaik.

A címvédőnek nem volt ilyen sima az Eb-re vezető útja. Az olaszok nem tudták tartani a tempót az angolokkal a selejtezőcsoportjukban, az ukránokkal pedig egészen az utolsó fordulóig vetekedtek, mivel ugyanannyi pontot szerzett a két vetélytárs, az egymás elleni eredmények döntöttek a déliek javára. Az európai topcsapatok ellen egy éve nyeretlenek Nicolo Barelláék, ez sok bizakodásra nem adhat okot.

A horvátok a világbajnokságokon brillíroznak, a 2018-as viadalról ezüsttel, a 2022-esről bronzzal tértek haza, de általában az Európa-bajnokságokon is eljutnak legalább a nyolcaddöntőig. Luka Modricra számíthatnak a kockásmezesek, a középpályás 38 évesen is tündököl, a múlt héten még a portugálok ellen is betalált, a szláv csapat ezt is beleértve hatmeccses győzelmi sorozat után várhatja az Eb-t.

B csoport, 1. forduló, szombat: Spanyolország–Horvátország 18.00, Olaszország–Albánia 21.00

A futball hazatér?

Az angolok szinte minden torna előtt azt harsogják, hogy a futball végre hazatér. Legutóbb az 1966-os hazai rendezésű világbajnokságot nyerték meg a Háromoroszlánosok, azóta hiába voltak ütőképes válogatottjaik, olyan klasszisokkal, mint David Beckham, Steven Gerrard vagy Wayne Rooney, mindig csak kergették az aranyakat, a 2021-es Európa-bajnokságon elért ezüstérem volt nekik a maximum.