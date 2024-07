A nap kérdése: mire képes Milák Kristóf 200 pillangón, illetve a Szajna győz vagy az olimpia

Természetes, hogy az előzmények ismeretében magyar szempontból Milák bemutatkozása ígérkezik az egyik, ha nem a legérdekesebb eseménynek a párizsi olimpia keddi versenynapján. Három éve, Tokióban Milák volt az egyetlen éremszerző, aranyéremszerző magyar úszó. A 200 méter pillangó világcsúcstartója a tavaly áprilisi országos bajnokság után nagyjából egy évet kihagyott – legalábbis senki sem tudta, hol van, mit csinál –, majd az utolsó pillanatban „előbújt a barlangjából”.

Eljött az idő, hogy Milák Kristóf újra elverje a világot 200 pillangón Fotó: MTI/Derencsényi István

Milák visszatért, a fő számában azonnal megúszta a világ idei második legjobb idejét, megnyerte az országos bajnokságon a pillangószámokat, majd kiutazott júniusban a belgrádi Európa-bajnokságra, ahol szintén nem talált legyőzőre olimpiai számaiban. Ugyan az elért időeredményei elmaradtak a legnagyobb vetélytársai idejétől, de senki sem tudhatja, Milák csak arra figyelt, hogy nyerjen, míg az idő másodlagos volt, vagy akkor csak ennyi volt benne. Mindenesetre ismerve a zsenialitását, a győzni akarását, ne legyen kétségünk afelől, hogy a keddi előfutamban és az elődöntőben egy pillanatig sem kell majd azért izgulni, hogy Milák ne állhasson rajtkőre a szerdai döntőben 200 pillangón. Mindenesetre szombaton kiutazott Párizsba, ahol nem az olimpiai faluban lakik, hanem egy hotelben, és a versenyek helyszínén már edzett is.

De ne legyünk a többiekkel kapcsolatban igazságtalanok. 200 pillangón Márton Richárd is érdekelt lesz, valamint férfi 100 gyorson szurkolhatunk Németh Nándornak. Szintén medencébe ugrik kedden a hétfőn 400 vegyesen kieső Jackl Vivien, aki ezúttal női 1500 gyorson szeretne olyan eredményt elérni, amivel bejuthat a szerdai fináléba.

A rossz vízminőség miatt vasárnap után hétfőn sem engedték be a Szajnába a triatlonosokat a párizsi olimpia szervezői. Ugyan a hivatalos közlés szerint a szennyezettségi adatok folyamatosan javulnak, azért mérget senki ne vegyen arra, hogy kedden reggel elrajtolhat a férfi egyéni verseny triatlonban. A Magyar Triatlonszövetség közleménye szerint talán éppen ezekben a percekben döntenek az illetékesek arról, hogy engedjék-e versenyezni ilyen körülmények között a triatlonosokat.

Mindenestre az semmiképpen nem segítette a sportolókat a minél jobb felkészülésben, hogy a szennyezett Szajna miatt egyetlen edzéslehetőséget sem biztosítottak a szervezők a fériverseny indulói számára. Ha maga a verseny elindulhat, akkor kedden az eredetileg tervezett időpontban, reggel nyolckor, és az eredetileg tervezett helyszínen elrajtolhat a férfiak egyéni viadala.



Ha az 55 férfi induló – köztük két magyar –, akkor a tokiói olimpián hetedik, a Pireneusokban készülő Bicsák Bence mindenképpen szeretné a magyar triatlonsportág legjobb eredményét elérni, ami az ő esetében minimum pontszerző helyet jelent. A másik magyar, a 25 éves Lehmann Csongor – aki tavasszal harmadik lett a világbajnoki sorozat olaszországi állomásán, július közepén pedig megnyerte a tiszaújvárosi világkupát – szintén komoly eredményt szeretne elérni.

A Mars-mező Arénában egy nap szünet után ismét tatamira lép magyar dzsúdós, rögtön kettő is, mégpedig úgy, hogyha a tudásuk legjavát adják, akkor bizony érmet is nyerhetnek. Ugyan három éve Özbas Szofi (63 kg) és Ungvári Attila (81 kg) is helyezetlenül zárt, ezúttal mindketten szeretnének jobb eredményt elérni, ráadásul Ungvárinak ez az utolsó olimpiája, amit nagyon szeretne emlékezetessé tenni.

Póta Georginára a negyedik helyen kiemelt dél-koreai Sin Jubin vár Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Az asztaliteniszező Póta Georgina szombaton nagyszerű győzelmet aratott az egyes első fordulójában, kedden – de előfordulhat, hogy csak szerdán – a 32 között a negyedik helyen kiemelt dél-koreai Sin Jubin vár majd rá. Az evezős Pétervári-Molnár Bendegúz az egypár negyeddöntőjében száll vízre kedden a Vaires-sur-Marne-i pályán, míg az ukrán származású ökölvívó Akilov Pylyp pedig a 80 kilós súlycsoport nyolcaddöntőjében lép ringbe. Ellenfele a harmadik kiemelt ukrán Olekszandr Hiznyak lesz, aki Tokióban ezüstérmes volt középsúlyban (75 kg), amelyben világbajnoknak is mondhatja magát. Nem egyszerű a feladat, de Kovács Richárd fantasztikus példája, miszerint sima pontozással verte a tokiói olimpián bronzérmes ausztrál Harry Garsidét.

A férfi vízilabdázók a franciák elleni győztes rajt után második csoportmérkőzésükön az Európa-bajnok spanyolok ellen ugranak medencébe, és egy esetleges sikerrel már-már az egyenes kieséses szakaszban érezhetnék magukat. Már harmadszor léppályára az egy-egy sikerrel és vereséggel álló női kézilabda-válogatott, és Klujberék keddi ellenfele Angola lesz. Talán nem ördögtől való dolog, ha azt írjuk, hogy egy újabb győzelem reményében lépnek pályára kéziseink.