Serie A: a legnagyobb kérdés, idén lesz-e méltó ellenfele a címvédő Internek

Az olasz klubok szombaton kezdik meg a 2024/25-ös pontvadászatot. Ráadásul rögtön két olyan mérkőzéssel, melyek közül az egyiken akár a későbbi bajnok lép pályára, míg a másik a magyar szurkolóknak is érdekes lehet. Utóbbi esetében kétszeresen is jogos lehet a magyar érdeklődés, hiszen az újonc Parma a Fiorentinát fogadja 18.30-kor, és a firenzeiek a Konferencialiga selejtezőjének utolsó fordulójában a Puskás Akadémiával találkoznak a főtáblára jutásért. Ráadásul a lilák már szombaton szembe kerülhetnek egy magyarral, ugyanis az újoncnál játszik a magyar válogatott hátvéd, Balogh Botond.

Simone Inzaghi az Inter 21. bajnoki címét szeretné megszerezni a szombaton induló Serie A-ban Fotó: Antonio Pedro Santos

A másik nyitómeccs a vendégcsapat miatt érdekes, ugyanis az előző bajnokságot az Internazionale nyerte – imponáló, közel húszpontos előnnyel diadalmaskodtak –, amely ráadásul 2023-ban Bajnokok Ligája-döntőt is játszott. Nos, a milánói kék-feketék a szakemberek többsége szerint az idén is kimagaslanak majd a mezőnyből. Az előző kiírásban kiemelkedtek a mezőnyből, és igencsak rossz hír a riválisoknak, hogy a klub a nyáron arra figyelt elsősorban, hogy egyben tartsa a keretet, így igazán komoly távozója nem volt az együttesnek. Ugyanakkor sikerült ingyen megszerezni az iráni csatárt, Mehdi Taremit, valamint a lengyel középpályást, Piotr Zielinskit. A csapatot továbbra is Simone Inzaghi irányítja, akinek vezetésével a legutóbb 11. Genoa vendégeként kezd a gárda.

Az is növeli az Inter esélyeit, hogy az összes komolyan szóba kerülő rivális – az AC Milan, a Juventus és a Napoli – új edzővel vág neki a pontvadászatnak. A legutóbb második AC Milannál Stefano Piolit Paulo Fonseca váltotta , aki szintén kiváló kerettel dolgozhat. Az egyedüli komoly távozó, Olivier Giroud helyére érkezett a spanyol Európa-bajnok Alvaro Morata, akit igazán nem lehet azzal megvádolni, hogy gyengébb center lenne a franciánál. A hátvédsorba pedig a brazil Emerson Royal és a szerb Strahinja Pavlovic érkezése jelenti az erősítést. A Milan hazai pályán kezdi meg az évet a magyar válogatott csatárt, Horváth Krisztofert is foglalkoztató Torino ellen.

Júliusban Európa-bajnokságot nyert a spanyol válogatottal Alvaro Morata, aki 2025-ben a Milan csatáraként olasz bajnok szeretne lenni Fotó: Europress/AFP/Aandrzelj Iwanczijk

A legutóbb harmadik, rekordbajnok Juventusnál nagyon komoly változások történtek az elmúlt két hónapban. A májusban Olasz Kupát nyert csapattól Massimiliano Allegri vezetőedző távozott és érkezett helyére a Bolognával ötödik Thiago Motta, aki több eddigi alapembertől is megvált, így távozott mások mellett Adrien Rabiot, Wojciech Szczesny, de nem számít a tréner Westion McKennie-re és Federico Chiesára sem. Nagy kérdés, hogy az újjáalakított csapat fel tudja-e venni a versenyt a bajnoki riválisokkal. Motta tétmérkőzésen hétfőn mutatkozik be a kispadon hazai pályán az újonc Como ellen.

A 2023-as bajnok Napolinál az előző szezon kiábrándítóan sikerült, csupán a tizedik helyen végzett az együttes, melynél Antonio Contétól várják a vezetők, hogy visszavezeti a siker útjára a csapatot. A korábbi olasz szövetségi kapitány délolasz együttese vasárnap a Hellas Verona otthonában lép pályára a Serie A első fordulójában, és egyelőre megjósolhatatlan, hogy a kékek vajon a 2022/23-as vagy a legutóbbi szezonban látott formájukkal lepik meg a szurkolóikat. Szintén beleszólhat a legjobbak csatájába az Európa-ligában címvédő, legutóbb negyedik Atalanta, mely hétfőn a Lecce otthonában nyitja a bajnoki idényt azok után, hogy szerdán elbukta az európai Szuperkupát a Real Madriddal szemben.

Az Európa-liga-győztes Atalanta a hazai bajnokságban is szeretne végre nagyot alkotni Fotó: MTI/AP/Peter Morrison

Természetesen az olasz foci magyar szerelmesei sem maradnak olasz bajnokik és kupamérkőzések nélkül, ugyanis hosszú hetekig tartó bizonytalanságot követően a Network4 Media Group hivatalosan is megszerezte a Serie A 2024/25-ös szezonjának közvetítési jogait, így a médiacég platformjain lesz követhető a bajnokság.

A médiacég tájékoztatása szerint a Serie A első fordulójának mérkőzéseit a Network4 sportcsatornáin, azaz az Aréna4-en illetve a Match4-en fogják közvetíteni, továbbá a NET4+ előfizetős streamingszolgáltatáson keresztül is követhető lesz. A Milan a Serie A 1. fordulójában szombaton 20.45-kor a Torino ellen lép pályára a San Siróban a szezonnyitón. Az összecsapást az Aréna4 sportcsatorna élőben közvetíti és a NET4+ online streamingplatformon keresztül is megtekinthető.

Serie A, 1. forduló:

Szombat:

Genoa–Internazionale 18.30

Parma–Fiorentina 18.30

Empoli–Monza 20.45

AC Milan–Torino 20.45

Vasárnap:

Bologna–Udinese 18.30

Hellas Verona–Napoli 18.30

Cagliari–AS Roma 20.45

Lazio–Venezia 20.45

Hétfő:

Lecce–Atalanta 18.30

Juventus–Como 20.45